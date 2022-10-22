استشاري تحذر من الإفراط في تناول مبيضات القهوة.. تسبب مخاطر كبيرة للجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

عند تناول القهوة بأنواعها المختلفة، يحرص العديد من الأشخاص على وضع المبيضات بها، وذلك حتى يجري الحصول على مذاق ورائحة جيدين، لكن مع الإفراط الكبير في تناول هذه المواد ذات الرائحة الفائقة والنكهات الجذابة، قد يغفل الكثيرون عن أضرارها التي تؤدي للإصابة بأزمات صحية عديدة.

أضرار الإفراط في تناول المبيضات

وحسب ما ذكرت مجلة prevention العالمية المعنية بشؤون الصحة العامة، هناك العديد من الأضرار الصحية التي تحدث للشخص عند الإفراط في تناول المبيضات وإضافتها إلى القهوة.

تحتوي على العديد من المكثفات

أثبتت الأبحاث أن معظم مبيضات القهوة التي يجري شراؤها من المتاجر، ليست مصنعة من الكريم الخام، ولكنها تضم عددًا من المواد التي تسبب التهابات ومشاكل في الجهاز الهضمي.

تحتوي على النكهات الصناعية

يقول خبراء التغذية، إن المبيضات تحتوي على نسب عالية من النكهات الصناعية التي تضم المواد الحافظة المختلفة، ما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما فيها السرطان.

الزيوت المهدرجة

تحتوي المبيضات أيضًا على نسب من الزيوت المهدرجة لزيادة سمكها، وهي ما تزيد من نسب الكوليسترول بالدم.

ماذا يحدث عند الإفراط في تناول مبيضات القهوة؟

كشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا وعلوم الأغذية، خلال حديثها لـ«هن»، أنه عند الإفراط في تناول مبيضات القهوة، فإن الجسم يتعرض لزيادة ملحوظة في الوزن، وهو ما يحدث مشكلات خاصة لمن يتبعون أنظمة الدايت، وذلك إلى جانب ارتفاع نسب الكوليسترول والدهون بشكل ملحوظ، وهو ما يؤدي إلى التعرض لأزمات صحية متعددة.

ونصحت خبيرة التغذية بتجنب تناول المبيضات ووضعها على القهوة، لافتة إلى أنه من المفضل أن يتم تناول القهوة دون إضافات صناعية، أو بوضع الحليب خالي الدسم عليها.