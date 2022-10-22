قبل «لعبة الموت».. تحديات خطيرة تسبب أضرارا للأطفال تصل للوفاة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت خلال الفترة الماضية، ألعاب وتحديات كثيرة بين الأطفال والمراهقين سُميت بـ«تحديات الموت»، ومع التطور السريع للمجتمع، تبنى الأطفال هذه التحديات بسهولة دون علمهم أنها خطيرة على البشرية، وفي التقرير التالي، سنعرض بعض من هذه التحديات وكيفية التصدي لها، بحسب موقع teachstarter الإنجليزي المختص بحالات المراهقين.

تحدي كتم الأنفاس أو لعبة الموت

انتشر تحدي لعبة الموت على موقع التيك توك، ويجري خلاله كتم اللاعب أنفاسه، ويقف حوله جميع زملاؤه ويضغطون على صدره ومنطقة القلب، ما يعرضه للإغماء نتيجة انقطاع وصول الأكسجين للمخ والقلب، وقد يدخل الشخص في مضاعفات تؤذيه، وربما تصل إلى الموت.

تحدي الوشاح الأزرق أو التعتيم

هو تحدي يشبه تحدي كتم الأنفاس، إذ يبدأ المستخدم في تعتيم الغرفة ثم يكتم أنفاسه، بزعم أنها تجربة جديدة، تجعله يخرج من الحالة الاجتماعية التي هو، وتسبب الأمر في وفاة العديد من الأطفال، وحذر «الأزهر الشريف» منها.

تحدي العين اللامعة

يستخدم المشارك خليطُا من المنظفات الصناعية وكريم الحلاقة ويضعها في كيس، ثم يضع ذلك المزيج في العين، ومن المفترض أن يجعل العين لامعة أكثر، وذلك لا يحدث على الإطلاق ومن الممكن أن يؤدي إلى إصابات بالغة واحتراق في مجري العين.

لعبة الحوت الأزرق

لعبة الحوت الأزرق، عبارة عن توجيه الطفل أو المراهق لتعذيب وقتل بعض الحيوانات، وعلى اللاعب تصوير عملية القتل بالفيديو كما يتطلب منه قطع أجزاء من جسمه وأن يعذب نفسه، ويستيقظ لأوقات متأخرة وذلك يؤذي جسده.

تحدي كسر الجمجمة أو الرمي في الهواء

بدأ التحدي بين طالبين بالمدرسة في إسبانيا وتحول إلى «تريند» على التيك توك، وهو عبارة عن وقوف أحد الأشخاص في المنتصف وعندما يقفز في الهواء يحاول الآخران أن يضربا قدميه ليسقط على الأرض ويمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة من الكدمات إلى الكسر والارتجاج والتمزق، وإصابات عديدة في الرأس قد تصل إلى الشلل.

تحدي إناء الحبوب

التحدي عبارة أن يجعل أحدهم فم زميله وعاءً ويحشوه بالحبوب في أثناء استلقائه على ظهره، وتسبب هذا التحدي في اختناق البعض بسبب انسداد مجرى الفم.

لعبة مريم

وتعتمد على وجود طفلة تدعى «مريم» تاهت عن منزلها، وعلى اللاعب أن يساعدها على العودة إلى المنزل، وبداخل هذه اللعبة بعض المؤثرات الصوتية التي تسيطر على المستخدمين وتبث فيهم الرعب وتنشأ علاقة عصيبة بينهم وبين مريم تدفعهم لتنفيذ أوامرها.

تحدي المقبس الكهربائي

التحدي عبارة عن وضع قطعة نقود معدنية خلف شاحن تليفون في الكهرباء، وكانت تسبب حرائق تؤدي للوفاة.

طرق مواجهة والحد من تحديات التيك توك

طرق للحد من التحديات التي انتشرت في الآونة الأخيرة للمراهقين على مواقع للتواصل الاجتماعي، وهي كالتالي:

- التحدث مع الطفل عن خطورة هذه التحديات.

- تنزيل تطبيق Family link الذي يساعد على الأسرة على التحكم في المحتوى الذي يظهر للطفل.

- يمكنك تعيين حد زمني للعب بمجرد الوصول إلى هذا الحد يغلق التطبيق ويطلب منه رمز وصول لا يعرفه غير الوالدين

- تحديد من يمكنه إرسال رسائل لطفلك على التيك توك من خلال تعطيل ميزة استقبال الرسائل إلا من الأصدقاء فقط.

- تفعيل الوضع المقيد الذي يقوم بتصنيف المحتوى غير المناسب للشباب ويبعده عنهم.

الأزهر الشريف يحذر من الألعاب الإلكترونية الخطيرة

جدير بالذكر أن حذر الأزهر الشريف من خطورة تلك التحديات والألعاب الإلكترونية التي تسبب أضرارا لمستخدميها، ونوه بضرورة التحدث مع الأبناء وتنيمة مواهبهم.