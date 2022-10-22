4 طرق تجعل مولود برج الأسد يفكر فيك طوال غيابك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك طرق تجعل مواليد برج الأسد يفكرون فيك عندما لا تكون موجودًا، وتعتبر طريقة رائع لتعزيز الروابط، لذا يمكن القيام ببعض الأشياء للحفاظ على صورتك في أفكار الأسد وجعلهم يشتاقون إليك أبرزها وفقا لما ورد في موقع .pinkvilla

1. ارتداء ملابس جذابة

مولود برج الاسد مهووس بكل الأشياء الأنيقة، لذلك ركز دائمًا على مظهرك لتجعله يشتاق إليك، ويجعله أكثر انجذابًا إليك.

2. بناء رابطة عاطفية

بغض النظر عن أن مواليد برج الاسد مظهرها من الخارج يبدو قاسي وصارم ، إلا أنها عاطفية للغاية من الداخل، التواصل عن طريق محادثات مطولة تجعلهم يشتاقون إليك عندما لا تكون في الجوار وترغب في أن تكون معك.

3. إظهار الإغراء لهم

برج الأسد عاطفي وحسي للغاية، ويفضل إنشاء اتصال من أجل الحصول على علاقة، لذا يفضل قضاء أطول وقت معهم ليتعلق بك إذا كنت تريد أن يفتقدك ويطاردك.

4. احتضان الإيجابية

يفضل مواليد الأسد الرفيق الإيجابي، فهم أشخاص مبتهجون وسعيدون يريدون أن يكونوا مع شخص ينظر إلى الحياة بشكل إيجابي، لذا حافظ على الجانب المشرق من الأشياء أثناء وجودك بجانبه، حتى لو لم تكن حاضرًا، سيؤدي لافتقادهم إليك.

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