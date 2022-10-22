أستاذ بجامعة عين شمس تحذر من «خبطات الرأس»: تؤدي للسكتة الدماغية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتعرض البعض للعديد من الإصابات في الرأس والتي يكون من أبرزها السقوط والتصادم بأشياء صلبة، ولا يدرون أنه قد تؤثر تلك الإصابة سلبًا علينا ويمكن أن تؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل وخاصة التسبب في حدوث سكتة دماغية في الرأس، ويكون ذلك في حالة الإهمال والجهل به.

التأثير السلبي لإصابات الرأس

إصابات الرأس من الأسباب الباطنية للسكتة الدماغية، ذلك ما أوضحته أستاذ مساعد المخ والأعصاب جامعة عين شمس، دينا عبد الجواد لـ «هن»، فالسكتة الدماغية هي انقطاع الدورة الدموية عن جزء من المخ ليفقد وظيفته، فيجب على الشخص المصاب بأعراض السكتة الدماغية إثر إصابة في الرأس التوجه إلى أقرب مستشفى للإلحاق به في خلال أربع ساعات ونصف من الإصابة بأخذ حقنه منشط البلازمينوجين النسيجي «TPA»، وهذه الحقنة توفرها الدولة.

أعراض السكتة الدماغية وكيفة التأكد منها

يجب الإنتباه لوقت بدء أعرض السكتة الدماغية للإسراع للذهاب إلى المستشفى لأخذ الحقنة، وهناك بعض المؤشرات التي تدل على أعراض السكتة الدماغية حسب ما نشر على موقع «Mayo Clinic» هي:

• هناك صعوبة في التحدث والفهم.

• صعوبة في المشي.

• الشعور بالتخدير في أحدى جوانب الوجه أو الزراع، وذلك بعدم القدرة على التحكم بهم.

• مشاكل في الإبصار في أحدى العينين أو كلتيهما.

• الصداع المصاحب بالقيئ أو الدوار.

وللتأكد من أن تلك الأعراض لم تصيب الشخص المصاب، يجب علينا الأسراع إليه وملاحظة عند الطلب منه بأن يبتسم، هل الإبتسامة طبيعية أم هناك جانب من الوجه متدلي، وكذلك رفع الذراعين، ذا سقط أو لم يستطع رفع أحدهم، وطلب منه تكرار جمل بسيطة، هل ستكون واضحة أم مشوشة، وإذا كانت تلك الأمور طبيعية، فلا داعي للقلق بإصابة تلك الشخص بأي سكتات دماغية، وإذا كان العكس فيجب التوجه إلى أقرب مستشفى في أسرع وقت.