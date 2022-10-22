الامارات | إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين سجنوا ظلماً لمدة 28 عاماً.. بتهمة القتل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت السلطات في نيو أورليانز الأميركية سراح ثلاثة رجال سجنوا ظلما لمدة 28 عاما بتهمة القتل، بعد أن اتفق ممثلو الادعاء مع محامي الدفاع على أن إدانتهم تستند إلى أدلة رديئة وتورط ضباط شرطة فاسدين.

وأفرج عن كونتا غابل وليروي نيلسون وبرنيل غولوك من السجن الأربعاء بعد أن ألغى قاض في نيو أورليانز إداناتهم في حادث إطلاق نار قاتل عام 1994.

وقال مايك أدميراند، محامي جولوك، من المركز الجنوبي لحقوق الإنسان "أصر غولوك على براءته من لحظة اعتقاله الخاطئ. أشعر بالارتياح لأنه تم تبرئته أخيرا".

وأضاف "لا شيء يمكن أن يعوض العقود الثلاثة التي فقدها غولوك وعائلته بسبب إدانته الخاطئة، ولكن بفضل إجراء المحكمة على الأقل سيكون لهم مستقبل معا".

وحسب "رويترز" قدم ممثلو الادعاء ومحامو الرجال الثلاثة اتفاقا مع المحكمة ينص على إدانتهم في مارس 1996، بناء على شهادة شاهد واحد أخطأ في لون السيارة.

ويشير هذا الاتفاق أيضا إلى وجود اثنين من ضباط الشرطة في نيو أورليانز في مسرح الجريمة، تبين لاحقا أنهما ساعدا في التستر على جرائم قتل تجار المخدرات وتلاعبا بالأدلة في القضية.

وأدين أحد ضابطي الشرطة وهو لين ديفيس، في وقت لاحق وحكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل منفصلة.

وكان عمر غابل ونيلسون 17 عاما وقت اعتقالهما عام 1994 فيما كان عمر يولوك 18 عاما.