الامارات | إيلون ماسك يخطط لفصل 75% من موظفي شركة "تويتر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخطط الملياردير إيلون ماسك لفصل نحو 75% من كوادر شركة "تويتر" عقب إتمام صفقة شرائه للشركة.

وعلى عهدة صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها واستنادا إلى وثائق اطلعت عليها، فإن الحديث يدور عن تقليص عدد الموظفين في "تويتر" من الـ 7500 شخص العاملين حاليا، إلى نحو ألفي شخص من الكوادر الأساسية فقط.

ولفتت الصحيفة إلى أن "تويتر" ستكون أمام تقليص نسبة كبيرة من كوادرها حتى في حال عدم استحواذ إيلون ماسك عليها، حيث كانت إدارة الشركة تنوي تقليص الإنفاق على الرواتب بمقدار نحو 800 مليون دولار مع نهاية العام المقبل، ما يتطلب فصل نحو ربع العاملين فيها.

وحسب الصحيفة، تخطط "تويتر" لتقليص بنيتها التحتية، وخاصة مراكز حفظ ومعاملة البيانات.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن ضرورة تقليص نسبة كبيرة من الكوادر تشكل أحد الأسباب وراء رغبة إدارة "تويتر" في بيع الشركة لإيلون ماسك.

يذكر أن المحادثات حول إتمام صفقة شراء إيلون ماسك لشركة "تويتر" استؤنفت الشهر الجاري بعد تعثرها الذي دام عدة أشهر. ومن المتوقع إتمامها بحلول 28 أكتوبر، حسب معلومات "واشنطن بوست".