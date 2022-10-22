أضرار طقطقة الأصابع.. تؤدي للشيخوخة المبكرة وتصيب بالعجز

القاهرة - سمر حسين - صحة

طقطقة الأصابع، عادة من أكثر العادات التي يلجأ إليها البعض للتغلب على حدة التوتر والعصبية، كوسيلة لإخفاء المشاعر أو تعبيرًا عن الغضب، كمن يقوم باهتزاز ساقيه أثناء الجلوس أو قضم الأظافر والشفاه، وتحاول الفتيات بشكل خاص التغلب على تلك المشاكل التي تؤثر بالسلب على رشاقتهن ومظهرهن الجمالي، كما تحدث عنها آلام شديدة وإحمرار في الأصابع.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أضرار طقطقة الأصابع، من خلال الدكتورة ميار محمود، أخصائية العلاج الطبيعي.

أضرار طقطقة الأصابع

الكثير من الأضرار ربما يلحقها طقطقة الأصابع، التي تؤثر على المفاصل بالأصابع واليد، فضلًا عن حدوث هبوط حاد في الضغط، وتحدثت أخصائية العلاج الطبيعي ميار محمود، بشكل مفصل عن أضرار طقطقة الأصابع، إذ تقول: «ربما لا يتوقع البعض مخاطر تلك العادة الخاطئة على الصحة إذ يمكن أن تؤدي إلى العجز والشيخوخة المبكرة، فضلًا عن الاصابة بالرعشة الدائمة والرجفة، كما يمكن أن تُحدث تشوهات في شكل الأصابع واليدين ويصبح شكلهم غير لائق».

الآثار الجانبية لطقطقة الأصابع

كما تحدثت أخصائية العلاج الطبيعي، عن أضرار طقطقة الأصابع، التي تقدم عليها الكثير من الفتيات بشكل خاص، إذ تقول: «الصوت الناجم عن طقطقة الأصابع يمكن أن يتسبب في تشكيل فقاعة الغاز بين الغضاريف، كما تؤثر بالسلب على ملمس الأصابع وتصبح أكثر خشونة».

التخلص من عادة طقطقة الأصابع

وعن كيفية التخلص من عادة طقطقة الأصابع الخاطئة التي تضر بالصحة، قالت الدكتورة ميار محمود، أخصائية العلاج الطبيعي: «يجب محاولة إشغال الشخص بتفريغ طاقته السلبية بعيدًا عن طقطقة الأصابع، ومحاولة التغلب على التوتر والضغط العصبي، وعدم أخذ الأمور بشكل يؤثر على الصحة العامة، ارتداء رباط مطاطي على المعصم، حتى يحول دون طقطقة الأصابع».