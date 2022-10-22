نائب يتحدى وزير هندي ويخسر 32 كيلو من وزنه في 8 أشهر.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خسر النائب الهندي يوجين أنيل فيروجيا 32 كيلوجراما في أقل من عام بفضل التحدي الذي دخل فيه مع وزير النقل الهندي نيتين جادكاري والذي وعد بمنحه 1000 كرور روبية ما يعادل 237 جنيها مصريا لكل كيلوجرام من الوزن انخفض.

وكان فيروجيا بدأ رحلة إنقاص الوزن وكان وزنه 127 كيلو، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

وقال فيروجيا: "أخبرني وزير النقل الهندي نيتين جادكاري أنه مقابل كل كيلوجرام أخسره، سأربح 1000 كرور روبية وبعد 4 أشهر من التحدي فقدت نحو 15 كيلو جرام".

النظام الغذائي الصارم هو السر:

كشف النائب الذي كان وزنه أكثر من 100 كيلو في البداية عن خططه لفقدان الوزن.

وكان لديه روتين صباحي بسيط وفعال إذ يستيقظ في الخامسة والنصف صباحًا وبعد ذلك يقوم بالجري والتمارين واليوجا.

وقال: "أتناول وجبة إفطار خفيفة وأثناء تناول طعام الغذاء والعشاء أتناول السلطة ووعاء واحد من الخضروات الخضراء وأحيانًا حساء الجزر أو الفواكه المجففة بينهما".

وبعد خسارة 32 كيلوجراما، أبلغ فيروجيا نيتين جادكاري بذلك ووفاءً بوعده.

وتم إطلاق هذه الحركة بهدف تشجيع كل مواطن هندي على تبني أسلوب حياة نشط بدنيًا.

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