طريقة تحضير وفوائد ماسك القهوة وماء الورد.. لبشرة فاتحة ومسام مغلقة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تساعد القهوة على تفتيح بشرتك في كل الأوقات، جربي ماسكات القهوة التي تصنعيها بنفسك لتحسين صحة بشرتك والحصول على هذا التوهج الاستثنائي، وفيما يلي طريقة إعداد ماسك القهوة وماء الورد وماسكات مختلفة بالقهوة لتحسين بشرتك بحسب ما نشر موقع «هيلث لاين الطبي»، وستايل كريز المتخصص في اللايف ستايل والجمال.

طريقة وفوائد ماسك القهوة وماء الورد

استخدام ماء الورد على البشرة له فوائد متعددة، ويتكون ماء الورد من خصائص مضادة للالتهابات معروفة بعلاج تهيج الجلد وحب الشباب والتهاب الجلد، ويعد ماء الورد منظف ممتاز للبشرة يساعد في إزالة الأوساخ والزيوت التي عادة ما تسد مسامنا.

كوب قهوة مطحونة

2 ملعقة صغيرة ماء ورد

اخلط المكونات كلها في وعاء صغير.

يوضع المزيج على وجهك وجسمك ودلكي بحركة دائرية.

ضعيه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة واغسليه بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والعسل

ستحتاجين إلى ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من العسل.

اخلطي هذين المكونين جيدًا في وعاء صغير.

ضعي المعجون على وجهك بالكامل ودلكي بلطف مع تجنب المنطقة حول العينين.

يترك الماسك لمدة 20 دقيقة.

يشطف بالماء البارد.

يعد استخدام قناع القهوة والعسل للوجه مزيجًا مثاليًا لترطيب بشرتك وتقليل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والجفاف والبقع الداكنة.

ماسك القهوة والزبادي

لتحضير هذه الماسك، تخلط ملعقة كبيرة من القهوة، وملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الزبادي.

يقلب جيدًا لعمل خليط خالٍ من التكتلات.

يوضع الماسك بالتساوي على وجهك ويترك لمدة 20 دقيقة.

لإزالة الماسك، دلكي بلطف بحركة دائرية واغسله بالماء الدافئ للحصول على بشرة أكثر إشراقًا.