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الامارات | Black Adam بلاك آدم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن Black Adam بلاك آدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدة: ساعتان و5 دقائق

النوع: حركة وتشويق

القصة:

بعد 5000 عام من منحه قوات الملوك القدامى وسجنه، يتحرر بلاك آدم من تحت الأرض، وهو مستعد لتحقيق العدالة لنفسه في العالم المعاصر بطريقته الخاصة.

إخراج: جومي كوليت سيرا

تمثيل: دوين جونسون،

بيرس بروسنان

شاهدوه في صالات ريل

سينما:

www.reelcinemas.com

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MO Nasa

MO Nasa

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