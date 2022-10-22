الامارات | Black Adam بلاك آدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدة: ساعتان و5 دقائق

النوع: حركة وتشويق

القصة:

بعد 5000 عام من منحه قوات الملوك القدامى وسجنه، يتحرر بلاك آدم من تحت الأرض، وهو مستعد لتحقيق العدالة لنفسه في العالم المعاصر بطريقته الخاصة.

إخراج: جومي كوليت سيرا

تمثيل: دوين جونسون،

بيرس بروسنان

شاهدوه في صالات ريل

سينما:

www.reelcinemas.com