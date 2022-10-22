الامارات | Black Adam بلاك آدم

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شكرا لقرائتكم خبر عن Black Adam بلاك آدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدة: ساعتان و5 دقائق
النوع: حركة وتشويق
القصة:
بعد 5000 عام من منحه قوات الملوك القدامى وسجنه، يتحرر بلاك آدم من تحت الأرض، وهو مستعد لتحقيق العدالة لنفسه في العالم المعاصر بطريقته الخاصة.
إخراج: جومي كوليت سيرا
تمثيل: دوين جونسون،
بيرس بروسنان
شاهدوه في صالات ريل
سينما:
www.reelcinemas.com
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