الامارات | المؤرخ يوسف فضل حسن شخصية العام الثقافية في «الشارقة للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن اختيار البروفيسور السوداني يوسف فضل حسن شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك تقديراً لإسهاماته الجليلة في مجال التأريخ والتوثيق للسودان سياسياً وثقافياً وعلمياً، بالإضافة إلى جهوده الملموسة في النهوض بحركة البحث والتوثيق في القارتين الإفريقية والآسيوية، فقد أصدر أكثر من 30 كتاباً بين تأليف وتحقيق وتحرير.

ويأتي اختيار البروفيسور يوسف فضل حسن، ضمن رؤية المعرض الرامية إلى تكريم أعلام الفكر والأدب والتاريخ والعقول التي شكلت جهودها المعرفية إضافة إلى خزانة الكتب العربية في مختلف المجالات.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «لطالما كان السودان بلداً معطاءً بعقول أبنائه، وتاريخ الثقافة العربية يشهد على أعلام سودانيين كبار كان لهم الفضل الكثير في إغناء المكتبة العربية، من مفكرين، وباحثين، وروائيين، وأدباء وشعراء، وما اختيار البروفيسور يوسف فضل ليكون شخصية العام الثقافية سوى تكريم على الجهود التي بذلها خلال مسيرة عطاء امتدت لأكثر من 60 عاماً من العمل المتواصل في التأريخ، والبحث، والتحقيق، والدراسات، تشهد عليها القارتان الإفريقية والآسيوية بمجملها».

يُذكر أن البروفيسور يوسف فضل حسن، المولود في بلدة المحمية في السودان عام 1932، نال درجة بكالوريوس عام جامعة الخرطوم في الآداب، 1956، ونال من جامعة لندن، درجة بكالوريوس الشرف في التاريخ عام 1959، ودرجة الدكتوراه في تاريخ العرب 1964، وعمل محاضراً في التاريخ، قسم التاريخ بجامعة الخرطوم.

تولى إدارة معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية ( 1972- 1983)، وأصبح مديراً لجامعة أم درمان الإسلامية عام ( 1983 - 1984)، وبعدها أصبح مديراً لجامعة الخرطوم منذ عام ( 1985 - 1991)، وترأس تحرير «مجلة السودان في رسائل ومدونات» حيث أصدر أكثر من 20 عدداً، كما أسس مجلة الدراسات السودانية، وصدر له ما يزيد على 30 كتاباً بين تأليف وتحقيق وتحرير.

أحمد العامري:

«تاريخ الثقافة العربية يشهد على أعلام سودانيين كان لهم الفضل في إغناء المكتبة العربية».