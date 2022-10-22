الامارات | «ذا كيك بوتيك» تصاميم مدهشة مستلهمة من الأبراج الفلكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشكل اختيار الكيك المثالي لمناسبة خاصة تحدياً، خصوصاً بوجود العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار. اعتمدت بيث لورين، فنانة الكيك في «ذا كيك بوتيك» من و«الدورف أستوريا»، مركز دبي المالي العالمي على الأبراج الفلكية لإبداع تصاميم كيك مذهلة تستحق مشاركتها على «إنستغرام»، حيث يستلهم كل تصميم برجاً معيناً. وفي ما يلي أربع كيكات رائعة لأبراج فلكية والتي نضمن أنها ستفاجئ وتسعد أحبائك. يستوحي «ذا كيك بوتيك» من الأبراج الفلكية تصاميم مبتكرة ضمن 12 مجموعة استثنائية من الكيك، لتبرز خصائص كل برج. بسعر 600 درهم إماراتي يمكن تصميم كيكات الأبراج بسبع نكهات مميزة: الشوكولاتة البيضاء وتوت العليق، والتوت الخالي من السكر، والفستق وتوت العليق، ولوتيس بيسكوف، والكاكاو، وتشيكي مونكي، وذهب 24 قيراطاً.