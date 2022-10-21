استشاري توضح أسباب لجوء الأطفال إلى «لعبة الموت».. أبرزها خلافات الأسرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدي جديد يغزو منصة «تيك توك»، عبارة عن لعبة الموت، يمارسها الأطفال في المدارس بشكل خاص، ونظرا لخطورته فقد حذرت منه أكثر من مديرية تعليمية في مصر، لأنه يمكن أن يؤدي للموت.

ما هي لعبة الموت؟

لعبة الموت، هي عبارة عن تحدي مميت على «تيك توك»، حيث يكتم الأطفال أنفاس زملائهم لعدة دقائق حتى الإغماء ليشعروا بالموت ثم العودة للحياة من جديد، ويستمر هذا التحدي لعدة دقائق حتى الإغماء ولكنه خطير للغاية ويؤدي للموت.

لماذا يلجأ الأطفال إلى لعبة الموت؟

أوضحت استشاري الطب النفسي الدكتورة سلمى أبو اليزيد، لـ«هن»، أسباب لجوء الاطفال إلى لعبة الموت والتحديات الخطيرة والتطبيقات المميتة، مثل لعبة الحوت الأزرق التي انتشرت منذ عدة سنوات، أحد أهم تلك الأسباب التعرض للعنف الأسري، والعيش في بيئة غير مستقرة بها الكثير من الخلافات الأسرية، وأحيانا انفصال الأبويين، إضافة إلى عدم الوعي الكافي لدى الأبوين، وانشغالهم في ضغوطات الحياة.

وقالت، يجب على الآباء أن يكونوا على درجة كبيرة من الوعي، لما يحدث مع أطفالهم، ويجب إجراء حوار عائلي حتى لو على مائدة الطعام، إضافة إلى عدم السماح بالإمساك بالتليفون في المنزل سواء لإجراء مكالمة ضروريا فقط وذلك للكبار والصغار.