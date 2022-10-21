هل يمكن تخسيس أصابع اليد بسبب الدهون؟.. طبيبان يجيبان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من زيادة في كف وأصابع اليدين ما يجعلهم يبحثون عن طريقة لتخسيس هذه المنطقة لذا ينصح الطبيب كيفية تقليل الدهون والوصول للهدف.

ذكر الدكتور علاء خليل، أخصائي الإصابات والتأهيل عبر «هن»، أنه يمكن للشخص تقليل نسبة الدهون في منطقة أصابع اليد عن طريق عمل تمارين معينة للعضلات في هذا المكان الذي يحتوي على عظام ومفاصل.

هل يمكن تخسيس أصابع اليد؟

وأضاف «خليل»، أنه لتخسيس أصابع اليد يجب التركيز على العضلات القابضة والباسطة أي عمل تمارين باستخدام «الأساتك المطاطة»، ولكن بطريقة بسيطة حتى تتناسب مع العضلات الضعيفة التي تحرك الأصابع أي الموجودة في هذه المنطقة ويمكن تحريك الأصابع داخل المياه عدة مرات كنوع من التدريبات.

وتابع أخصائي الإصابات والتأهيل أن من التمارين أيضا استخدام الأثقال الرملية أو كرة الضغط الصغيرة حتى يمكن تقليل نسبة الدهون مشيرا إلى كل هذه التدريبات تحتاج وقت حتى يصل الشخص للمطلوب ويختلف الأمر من إنسان لآخر.

وأوضح «علاء»، أنi بخلاف هذه التمرينات، هناك أجهزة تعمل على التخلص من دهون اليد وتكون موجودة في المراكز المتخصصة للعلاج الطبيعي والتخسيس تحت إشراف الطبيب.

استشاري علاج طبيعي: يمكن عمل جلسات الميزوثربي

وعلى جانب آخر ذكرت الدكتورة سناء محيي الدين، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية عبر «هن»، أن يمكن تخسيس الأصابع عن طريق جلسات الميزوثربي أو أجهزة موضعية خاصة بذلك، مضيفة أنه يجب على الشخص معرفة السبب وراء ذلك هل دهون أم ضعف؟.

وتابعت استشاري العلاج الطبيعي، أنه أحيانا يحدث تورم في هذه المنطقة بسبب أن الشخص مصاب بمرض السكر أو الضغط أو نتيجة مرض وراثي لذا ربما يكون ليس دهون فمعرفة السبب وراء ذلك أمر مهم.