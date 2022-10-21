تناول القهوة قبل التمارين الرياضية.. «متكترش منها علشان عضلاتك تستريح»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص الرياضيون على تناول القهوة قبل التمارين الرياضية، وذلك لاحتوائها على الكافيين الغني بمضادات أكسدة قوية تقوي من الجهد التأكسدي للجسم ويزود الدورته الدموية، فيكون له فوائد عديده يستفاد منها الشخص الرياضي ولكن علنيا الحظر من مخاطر تناول القهوة قبل التمارين، وفي السطور القادمة ستتعرف على فوائد ومخاطر تناول القهوة قبل التمارين الرياضية.

فوائد تناول القهوة قبل التمارين الرياضية

لتناول القهوة قبل التمارين الرياضية، فوائد عديدة أوضحها أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، محمد الحوفي لـ«هن»، مطابلا بعدم الإكثار فيها: «متكترش منها علشان عضلاتك تستريح»

وجاءت فوائد تناول القهوة قبل التمارين الرياضية كالتالي:

يجب شرب القهوة قبل ممارسة الرياضة بنصف ساعة على الأقل، لأن شربها يعمل على تقليل آلام العضلات أثناء التمارين.

يساعد شرب القهوة على تحويل السكر الى جلايكوجين، ليتم تخزينها في العضلات، لتكون مخزون للطاقة.

يساعد شرب القهوة في عملية التركيز ويجعل الشخص الرياضي أكثر نشاطًا، ويحس من الدورة الدموية في الجسم.

يساعد تناول القهوة على زيادة معدل حرق الدهون الزائدة في الجسم وخصوصا الدهون الثلاثيه الضارة، فيساعد على الخساره في الوزن.

يساعد تناول القهوة قبل التمارين الرياضية على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات أثناء التمرين.

مخاطر تناول القهوة قبل التمارين الرياضية

برغم قدرة الكافيين على تحسين الأداء الرياضي، إلا إنه له مخاطر خطيرة يجب وضعها في الإعتبار، وذلك حسب ما نشر في موقع «Medical News Today» والتي يكون أبرزها:

أضطراب في المعدة، فشرب القهوة على معدة فارغة فط وقت قريب جدًا من ممارسة الرياضة يمكن أن يسبب آلامًا في المعدة، فيجب تناولها قبلها بفتره طويلة.

الشعور بالأرق والقلق، ويكون ذلك لأسباب مختلفة ويكون أبرزها تحسس البعض من الكافيين، كما أن استهلاك كميات كبيرة بتناول الكفايين يسبب مشاكل في النوم لبعض الأشخاص وإصابتهم القلق والأرق، لأن قلة النوم تعيق تعافي العضلات من إجهاد التمارين، فيجب الاحتارس من كمية الكفايين المتناولة.