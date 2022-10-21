للرجل.. 11 نصيحة بسيطة لاختيار أحذية شتوية مثالية لصحة قدميك في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يرغب الكثير من الرجال عند شراء حذاء جديد اختيار الأحذية عالية الجودة، لكن عادة ما يقعون في حيرة شديدة عند الشراء.

فيما يلي مجموعة نصائح مهمة تساعدك على اختيار حذاء شتوي عصري ومثالي، وفقًا لما ورد في موقع "health".

- يجب أن تكون الأحذية مصنوعة من مادة مقاومة للماء ومعزولة للحفاظ على دفء القدمين.

- عليك الانتظار حتى فترة ما بعد الظهر لشراء الأحذية، حيث تتمدد قدميك بشكل طبيعي أثناء النهار وقد تنتفخ في الطقس الحار.

- من أهم نصائح شراء الأحذية هي اختيار المقاس المناسب، فالقياس المناسب يساوي حذاء صحي.

- ارتدِ نفس نوع الجوارب التي تحب ارتدائها مع الحذاء.

- تأكد من أن لديك مسافة بين أصابع قدميك ونهاية الحذاء، حتى لا يسبب آلامًا أو تقرحات القدم.

- تجول في الحذاء لتحديد هل يتناسب الكعب بشكل مريح أم أنه ينزلق.

- من الضروري أن تكون الأحذية مريحة وملائمة جيدًا، مع وجود مساحة كافية لارتداء الجوارب تحتها بشكل مريح.

- النظر داخل الحذاء لمعرفة ما إذا كان به أي علامات أو طبقات أو أي مادة أخرى قد تهيج قدميك أو تسبب تقرحات.

- من الضروري أيضًا أن يشتمل الحذاء على نعل مرن، أي غير المصنوع من خامة صلبة.

- انتبه إلى أن القدم يزيد في الطول والقياس كل عامين، لذلك يجب عليك قياس قدميك كل سنتين.

- قبل شراء الأحذية، تأكد من بقائها نظيفة وجافة، سيحافظ ذلك على شعور قدميك بالانتعاش والراحة طوال فصل الشتاء، ما يطيل من عمر حذائك.

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