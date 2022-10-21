درة بإطلالة رياضية.. في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة درة عدة صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، أثناء تواجدها أمام طائرتها الخاصة.

حيث ارتدت جاكيت باللون الأبيض، على بنطلون سبورت ليجن باللون الأسود وعلى الجانب ممزوج باللون الابيض والبينك.

ونسقت مع الإطلالة سنيكرز باللون الأبيض، وشنطة باللون الأسود من براند DIOR، ويصل سعرها إلى 4700 دولار، أي ما يقرب إلى 9500 جنيه مصري.

واختارت وضع مكياجًا بسيط يناسب ملامحها الجميلة، وتركت شعرها منسدلًا على الجانبين.

ونالت الإطلالة العديد من التعليقات وتمثلت " غزالة"، " أجمل سيدة"، " قمر".