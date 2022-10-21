غير الأبيض.. 3 أنواع أخرى من الثوم وهذا الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الثوم من الخضروات التي تدخل في الكثير من الأطعمة، وذلك بسبب نكهته الفريدة، واحتوائها على عديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

وغالبًا ما يأتي باللون الأبيض، لكن هناك 3 أنواع أخرى من الثوم، وفقًا لما ورد ف موقع "تايمز أوف أنديا".

- الثوم الأبيض:

تحتوي ثمرة ثوم واحدة على فصوص من جميع الأحجام والأشكال المختلفة، مع وجود فصوص أكبر حول الخارج وأخرى أصغر في المنتصف.

ينمو هذا الثوم بسهولة وهو أصعب مقارنة بالآخرين، عندما يكون طازجًا ، يكون له نكهة قوية.

- الثوم الأرجواني:

له لون أرجواني على قشرته، على الرغم من أن الفصوص الداخلية له نفس لون فصوص الثوم الأبيض، يأتي من مجموعة متنوعة تسمى الثوم القاسي.

هناك ساق خشبي ينمو من مركز كل بصيلة، تنمو الفصوص حول هذه القصبة وتميل إلى أن تكون بنفس الحجم أو أكبر قليلاً من فصوص الثوم الأبيض.

إضافة إلى ذلك، له نكهة أكثر اعتدالًا من الثوم الأبيض عندما تكون طازجة.

- الثوم الأسود:

يُستخدم في العديد من الأطباق، وللأغراض الطبية التقليدية، وهو ثوم عادي يُعرض للرطوبة والحرارة بدرجات معينة ولفترات طويلة، ومع الوقت تبدأ بعض المركبات به بالتحلل والتفكك، تسمي بـ "تفاعل ميلارد"، ليخسر نكهته اللاذعة المعتادة، ويصبح مذاقه يشبه السكر.

- الثوم الوردي:

يمكن استخدامه نيئًا أو مطبوخًا ، مثل الثوم الأبيض العادي، ويمكن تقطيعه إلى شرائح حسب الرغبة، وهو مصدر جيد للفيتامينات أ ، ب ، ج ، والمعادن مثل النحاس والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك.

كما يمكن تخزينه لمدة تتراوح من 6 أشهر - عام إذا تم حفظه بشكل صحيح.

- أيهما أفضل ؟

بغض النظر عن الألوان، جميع أنواع الثوم ضرورية وتُستخدم بطرق مختلفة عند تحضير بعض الأطباق، ومع ذلك، الثوم الأرجواني هو الثوم الأكثر عصارة وخفيف النكهة التي يمكن للمرء استخدامها في الطهي.

كما أنه يضفي نكهة فريدة جدًا على الوجبات، والتي لا يمكن مقارنتها بأي ثوم آخر.

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