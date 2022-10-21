في ثوانِ.. 5 طرق بسيطة لعلاج الصداع دون أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

حين يداهمنا الصداع نتيجة الإجهاد أو الجفاف أو التحديق المستمر في الشاشات، فإننا نلجأ للأدوية المُسكنة دون وصفة طبية للتخلص من هذا الألم، لكن هناك بعض الطرق الطبيعية والبسيطة التي تجعلك تشعر بالراحة، نستعرضها وفق ما أورد موقع "pinkvilla".

1. العلاج بالتدليك

التدليك يساعد في إرخاء العضلات المتوترة، وأيضا تخفيف الآلام المزمنة مع فتح العضلات المتوترة التي تسبب الصداع.

2. كيس ثلج

من أبسط الطرق المنزلية السريعة للصداع، حيث يمكن لمكعبات الثلج أن تخفف الآلام بشكل فوري

إذا لم يتوفر لديك كيس ثلج، يمكنك استخدام عبوة جل مجمدة، أو حتى منديل أو قطعة قماش مغسولة بالماء البارد.

3. زيت اللافندر

زيت اللافندر مليء بالمركبات الحيوية التي تخفف من أعراض الصداع المؤلمة وتجعلك تشعر بالهدوء والاسترخاء.

4. ممارسة تمارين التنفس

يمكن أن يحدث الصداع بسبب التوتر والإجهاد الذي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الأعصاب، ولكن ببساطة يمكن التهدئة من خلال تمارين التنفس المنتظمة.

5. رشفة شاي الاسترخاء

يمكن تناول كوب من الشاي الساخن والبخار تهدئة العضلات المتوترة مثل شاي الأعشاب المصنوع من مكونات البابونج والهندباء والزنجبيل يوصف بأنه ممتاز لتخفيف الصداع.

متى يجب زيارة الطبيب؟

غالبا ما ينجم الصداع النصفي والتوتر عن عدم كفاية النوم والإجهاد، وضعف الدورة الدموية، وإجهاد العينين، والحساسية، والعادات الغذائية السيئة.

إذا كنت تعاني صداعا متكررا وحادا بدرجة تكفي لتعطيل حياتك، فعليك أن تذهب إلى طبيب أعصاب ليستطيع أن يشخص ويعالج الحالات التي قد تساهم في إصابتك بالصداع، إذ يجمع الخبراء في مجال الصحة على ضرورة عدم الاستهانة بالصداع، خاصة في حال تكراره باستمرار، إذ يمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة بأمراض مميتة كالسكتة الدماغية.

متى أعرف أن الصداع مؤشرا على مرض خطير؟

تقول الجمعية الأمريكية للصداع (AHS)، إنه حال كنت تعاني من صداع جديد يستمر طوال الليل والنهار، فإن ذلك مدعاة للقلق ويحتمل على نحو كبير أن يكون صداعا ثانويا.

تساعد اختبارات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، أو البزل القطني لفحص السائل الشوكي، أو اختبارات الدم – في تشخيص سبب صداع الشخص.

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