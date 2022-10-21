هذا ما يحدث لك إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ربما تناول معظمنا الأطعمة مع العلم أنها تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، وأحيانًا نقوم بذلك عن طريق الخطأ لأنه قد يكون من الصعب تحديد العناصر الغذائية التي يجب التخلص منها بالفعل، خاصةً إذا كان الطعام لا يزال يبدو جيدًا.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لك إذا تناول الأطعمة منتهية الصلاحية بانتظام ؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لما ورد في موقع "nownews".

- التسمم الغذائي:

قد يؤدي تناول الأطعمة منتهية الصلاحية إلى التسمم الغذائي، ومع ذلك، يحدث هذا أكثر مع الأطعمة القابلة للتلف مثل البيض واللحوم والخضروات والفواكه.

إذا كانت لديك هذه الأطعمة مخزنة، فتأكد من تناولها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

- البكتيريا:

تحتوي بعض الأطعمة المعلبة على المواد الحافظة التي تساعد في الحفاظ عليها حتى ذلك التاريخ المحدد، لكن بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، قد يتعرض المنتج لأنواع مختلفة من البكتيريا التي يمكن أن تلوث الطعام.

- تفقد قيمتها الغذائية:

يُقال دائمًا أنه يجب عليك تناول طعام طازج للحصول على قيمته الغذائية، ولكن إذا أكلت طعامًا بعد تاريخ انتهاء صلاحيته ، فهو ليس ضارًا بصحتك فحسب، بل يفقد الطعام أيضًا قيمته الغذائية.

نصائح "غير شائعة" للتخلص من برد الخريف

كيف تتخلص من الوزن الزائد أثناء النوم؟.. 5 طرق بسيطة

علامات اذا ظهرت على "الجوافة" يجب التخلص منها فورا

هذه التوابل الـ 4 مفتاح لعلاج آلام المفاصل

منها اللحم المفروم.. احذر تناول هذه الأطعمة يهدد صحتك