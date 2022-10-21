مشروبات الشتاء لتدفئة جسمك.. «موجودة في بيتك ومش هتستغني عنها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بداية الشتاء تعني التحضير للأطعمة والمشروبات التي تعطي الجسم طاقة كي يقاوم كلاً من نزلات البرد والشعور بالصقيع في الليالي الشتوية الطويلة، وعلى الرغم من أن القهوة هي أشهر مشروبات الشتاء التي تعطي الطاقة للجسم لمقاوة الشعور بالبرد إلا أن هناك الكثير من المشروبات الأخرى الصحية والتي تمد الجسم بطاقة عالية، بجانب ذلك تقوي المناعة، وفي هذا التقرير يقدم «هن» أهم مشروبات الشتاء التي يجب أن تحرص على توافرها في بيتك.

مشروبات الشتاء

أول وأهم مشروبات الشتاء هو الشاي والذي يتوافر بكثرة في معظم البيوت، ويحتوي الشاي على عناصر مولدة للحرارة، وهي مفيدة في حرق السعرات عند عملية هضم الطعام وامتصاص ما فيه من مواد مغذية، كما أنه يمد الجسم بعدد من العناصر التي تؤثر على مزاج الإنسان لذلك يقلل من التعرض لاكتئاب الشتاء، ويكسب الجسم طاقة عالية والشعور بالدفء وفقًا لموقع «تي فلور».

ثانياً القهوة

ثاني أهم مشروبات الشتاء، هي القهوة التي تمد الجسم بالطاقة، كما أنها مفيدة جدا لصحة القلب، ولا نستطيع أن نطلق على القهوة أبدًا مجرد مشروب شتوي لكننا نسارع إلى الإشادة به ، بما في ذلك حقيقة أنها ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد والسكري من النوع 2، وللحصول على أكبر الفوائد الصحية، تخطي مشروبات المقاهي الضخمة والمُحلاة بشكل مفرط وقم بإعدادها في منزلك.

قالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة في تصريحات سابقة لـ«هن»: إن المشروبات «موجودة في بيتك ومش هتستغني عنها، مثل القهوة حيث أنها مفيدة جدًا للرياضيين عشان بتدي طاقة وترفع ضغط الدم، لذلك ننصحهم بشرب القهوة قبل التمرين، وكمان بتقلل الاكتئاب، وتحسن المود عشان بتقلل النواقل العصبية المسؤولة عن هرمونات الاكتئاب زي الدوبامين فهي بتعمل على تحسين الهرمونات دي في المخ».

الشاي بالجنزبيل أو مشروب الجنزبيل

مشروب الشاي بالجنزبيل من المشروبات التي لم تجد رواجًا كبيرًا إلا أنها ذات أهمية كبرى منها أنه يمد الجسم بالطاقة ويكسب الشعور بالدفء لكن لا ينصح بتناوله على الريق، ومن فوائد شاي الجنزبيل في الشتاء أنه يقوي المناعة حتى تساعد الجسم على محاربة الفيروسات أيضًا.