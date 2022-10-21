من هي ديانا هشام أحمد رمزي؟.. ظهرت مع محمد صلاح في مدينة ساحلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت ديانا هشام أحمد رمزي هي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حلت ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، وتداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لديانا هشام أحمد رمزي مع محمد صلاح وهي فى إحدى المدن الساحلية وعلى الفور بدأوا في البحث عنها، وعن هويتها ومعلومات عنها، وهي ممثلة صاعدة، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها بحسب موقع السينما.

معلومات عن ديانا هشام

- اسمها بالكامل ديانا هشام أحمد رمزي

- وُلدت في 1 يوليو 1996م أي تبلغ من العمر 26 عامًا.

- تنتمتي لمواليد برج السرطان وعزباء.

- درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- كان حلمها من وهي صغيرة دخول الفن وقررت الدراسة الأكاديمية لتحقيق حلمها.

- قالت في لقاء تليفزيوني إنها في أول يوم في المعهد تقابلت مع جلال الشرقاوي وأشرف ذكي وأثنوا عليها.

- أول مشهد قامت بعمله في المعهد مشهد لغة عربية ولغة أجنبية وتم قبولها.

- أول مادة درست بها مادة في المعهد التدريب الصوتي ومثلت فيها مشهد للفنانة سعاد حسني.

- بدأت أول دور لها في مسلسل الحساب يجمع عام 2017م.

- وفي عام 2018 شاركت في مسلسل أبو العروسة بدور مريم مع النجمة الكبيرة سوسن بدر ونيرمين الفقي والنجم سيد رجب.

- ومن أكبر أدوراها أيضًا دور الفتاة الجامعية المشاغبة في مسلسل «كأنه إمبارح» بطولة رانيا يوسف.

- كشفت أنها كانت قد قررت إنقاص وزنها بعدما تعرضت للانتقاد والتنمر بسبب زيادته.