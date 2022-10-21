نصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء.. «امنعي الأحضان وقوي المناعة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بداية فصل الشتاء تبدأ الفيروسات والأوبئة بالانتشار وتزيد فعاليتها بسبب قلة التهوية، وبالنسبة للأطفال غالبًا ما يواجهون أمراض الشتاء في ظل موسم المدارس والاختلاط الذي يسهل نقل العدوى لذلك يقدم «هن»، نصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء، والتي أهمها التهوية الجيدة والحرص على نظافة الطفل الشخصية مع الأطعمة التي تقوي مناعته لمقاومة تلك الفيروسات.

نصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء

بالنسبة للنصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء، قال الدكتور أشرف شعلان، أستاذ طب ونمو الأطفال خلال برنامج «الحكيم في بيتك»: «فترة الشتاء فترة طبيعية جدا لزيادة العدوات البكتيرية والفيروسية والفيروسية أكتر، هناك أمراض معينة بتزيد في فصل الشتاء إنفلونزا، برد، التهابات في الأذن والحلق والتهابات في الجهاز التنفسي السفلي، الرئة بشقيها، يزيد احتمال التهاب السحائي، الفيروسات بتنشط أكتر بسبب أننا مقفلين أكتر، ومهم جدا تهوية الغرف حتى لا تتراكم الفيروسات وتغيير الهواء، من أسباب انتشار الأمراض للاطفال في الشتاء الاحضان والقبلات فبلاش الأحضان ليهم والقبلات»

«شعلان»: لو طفلك مريض متوديهوش المدرسة

واضاف «شعلان»: «لحماية الاطفال من أمراض الشتاء لازم لو مريض مينزلش المدرسة أو الحضانه عشان ميعديش الباقي وفي المدرسة لازم تهوية الفصول بشكل جيد لان أكيد هيكون حد مريض إنفلونزا والأعراض مش ظاهرة، وتعليم الطفل يغسل إديه جيداً بحيث يوصل لكل المناطق المقفولة اللي ممكن تكون الفيروسات فيها، بالنسبة لتطعيمات أمراض الشتاء في مجموعة من الأمراض ليها مجموعة من التطعيمات، في أمراض التطعيمات دي فعاله فيها جدا وفي امراض التطعيمات في بشكل إجباري، الإنفلونزا الفيروسية خطورتها قليلة جدا جدا مقارنة بالالتهاب الرئوي بيكون أخطر بيجي بمجموعة من الميكروبات أهمها المكورات الرئوية لازم يتاخد التطعيم بتاعه، في الالتهاب السحائي تطعيمه مش إجباري لكل الناس».

الأطعمة التي تقوي مناعة الطفل

لمقاومة فيروسات الشتاء لابد من تناول الأسماك الدهنية، غنية بالأوميجا 3 وفيتامين د لتعزيز خلايا الدم البيضاء، ومن تلك الأسماك الماكريل والسردين والرنجة، فهي توفر الأحماض الدهنية الأساسية، أولها أوميجا 3 الشهيرة والتي لها تأثير مضاد للالتهابات وتساعد الجسم على محاربتها، بالإضافة إلى ذلك تحتوي الأسماك الزيتية على فيتامين د الذي يقوي الخلايا المناعية، وفقًا لموقع «parents».

اللحوم غنية بالحديد لمقاومة الفيروسات

توفر البروتينات الحيوانية والنباتية الحديد الذي يعد أحد أنواع وقود جهاز المناعة، في الواقع، إذا كان طفلك يعاني من نقص في الحديد فإنه عرضة للشعور بالاكتئاب، كمت أنه يشعر بالتعب والأمراض منها نزلات البرد والتهابات أخرى، ولتزويده بما يكفي من الحديد أهتمي البروتينات الحيوانية التي تحتوي على معظم الحديد في نظامه الغذائي منها، اللحوم الحمراء «لحم البقر، لحم الضأن، البط» مرتين في الأسبوع، واللحوم البيضاء «الدجاج، لحم العجل» مرتين في الأسبوع أيضًا، بالإضافة ضروروة وجود البيض في نظامه الغذائي.