دراسة: الوجبات السريعة تؤثر على طول العُمر.. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت دراسة حديثة نُشر في دورية "New England Journal of Medicine"، تأثير خيارات الطعام التي نتبعها على طول أعمارنا وخطر الإصابة بالأمراض، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتابع العلماء خلال الدارسة 74 ألف حالة تتراوح أعمارهم بين 30- 75 عاما لمدة عقدين، وخلال هذه المدة الطويلة، حلل العلماء أسلوب الحمية الغذائية لأفراد العينة وأنماط الحياة التي اعتمدها هؤلاء وتابعوا التغيرات التي تحدث على الأطعمة التي يأكلونها.

واستعانوا بعدة أنظمة لتقييم جودة النظام الغذائي للمشاركين في الدراسة، بما في ذلك مؤشر الأكل الصحي البديل.

وكلما زادت الأطعمة الصحية التي يعتمد عليها المشاركون وقل الاعتماد على الوجبات السريعة، كانت نقاط نظامهم الغذائي تزيد.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين حافظوا على نقاط كبيرة في مؤشرات التقييم كانوا أقل عرضة للموت لأي سبب خلال فترة الدراسة بنسبة 14 في المئة، مقارنة مع الأشخاص الذين حافظوا على نظام غذائي رديء.

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