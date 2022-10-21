طريقة جديدة لعمل الفراخ.. أوراك بالمشروم ومحشية بالأرز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفراخ بروتين أساسي يوميا على مائدة الغداء، ولكن بمرور الوقت يصبح سلق الدجاج وتحميرها في السمنة من الأمور الروتينية ويمكن أن تسبب الملل، فيما يلي طريقة جديدة لعمل الفراخ في البيت بأكثر من وصفة ليحبها الأطفال على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي وغادة التلي.

طريقة جديدة لعمل الفراخ بالمشروم

2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس.

6 أوراك دجاج منفصلة بين الورك والدبوس.

3 أكواب مرقة فراخ .

50 جم زبد.

بصلة مفرومة.

مشروم مقطع.

كوب كريمة طهي.

طريقة التحضير

يسخن الزيت في مقلاة كبيرة، وشوحي الدجاج لمدة 8 إلى 10 دقائق إلى أن تصبح لونها ذهبيًا.

أضيفي مرق الدجاج وغطي الإناء واتركيه يغلي ثم اتركي النار هادئة لمدة نصف ساعة إلى أن ينضج الدجاج.

أثناء نضج الدجاج، أذيبي الزبد وشوحي البصل إلى أن يصبح طريًا دون أن يتغير لونه، ثم أضيفي المشروم، وشوحيه جيدًا.

بمجرد تمام نضج الدجاج، قومي بوضع الخليط المكون من البصل والمشروم عليه واتركيه يغلي دقائق مع إضافة كريمة الطهي، وإضافة أي توابل تريدينها.

قدميها مع الأرز الأبيض أو مع الخضروات والبطاطس.

طريقة عمل فراخ محشية بالأرز

دجاجة بحجم متوسط منظفة من الداخل والخارج جيداً.

2 كوب أرز بسمتي منقوع ومغسول ومصفى.

4 أكواب ماء أو مرق دجاج.

ربع كيلو لحم مفروم.

ملعقة صغيرة حبهان.

2 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة ملح الليمون.

ملعصة كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير

في قدر على النار يوضع اللحم المفروم مع القليل من الزيت النباتي ويحرك حتى الاستواء.

يضاف الأرز مع كمية الماء الساخن، ثم بهري الأرز بالفلفل الأسود والملح ودعي الأرز حتى يستوي.

بعد نضوج الأرز، خذي كمية من الأرز المفلفل المبهر وإحشي به الدجاجة.

حين الانتهاء من حشي الدجاجة، ضعي الدجاجة بصينية الفرن.

رشي كمية إضافة من الملح على الدجاج مع إضافة ملح الليمون وبضع حبات الهيل، والبهارات المشكلة، والقرفة والفلفل الأسود وزيت الزيتون وحركيهم على الدجاج لتتوزع البهارات مع الزيت على كامل الدجاجة.

ضعي كمية من الماء (الغير ساخن) في صينية الفرن.

وغلفي الصينية بورق الأولمنيوم.

أدخلي الدجاجة للفرن المحمى مسبقاً لمدة ساعة ونصف تقريباً أو حتى النضوج.