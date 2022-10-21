وفاة عبير الحلو.. وداعا رائدة تطوير نظام الرقمنة في التضامن الاجتماعي والبريد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت أمس المهندسة عبير الحلو، رئيس قطاع تطوير نظم الرقمنة بالهيئة القومية للبريد المصرى، ومدير إدارة المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعي سابقا، كان للحلو خبرة ضخمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات، تجاوزت الـ25 عامًا، وذلك بجانب حصولها على ماجستير في اداره الاعمال التنفيذيه «EMBA» جامعة الأسكندرية، ودبلومة في الحاسبات والمعلومات من جامعة القاهرة، وشهادة مدرب معتمد من شركة سيسكو العالمية.

من هي عبير الحلو؟

‎بدأت عبير الحلو مسيرتها المهنية مسؤولة عن أقسام تكنولوجيا المعلومات في إحدى الجمعيات الاهلية الكبرى على مستوى الفروع، لتطوير مهارات الشباب في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، كما تعاونت مع شركة مايكروسوفت والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة لإدارة مشروع تطوير قدرات الشباب في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات في أغلب محافظات مصر.

حزن بعد وفاة عبير الحلو

وتسببت وفاة عبير الحلو، في حالة حزن داخل وزارة التضامن الاجتماعي، إذ كانت الحلو مدير مشروع إنشاء وتطوير الأكاديمية للجمعيات الأهلية لبناء قدرات الجمعيات من الناحية التكنولوجية وتصميم نظام إلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإدارة أعمال الجمعيات، وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في إدارة منظومة تدقيق بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية.

كانت عبير الحلو من المشاركين في تحويل البطاقة التموينية الورقية إلى الذكية، وإعادة هندسة العمل بالمكتبات التموينيه، وكذلك أيضًا في تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة القومية للحج والعمرة لتحولها للنظام الرقمي، وهي رائدة تطوير نظام الرقمنة في التضامن والبريد.

وفاة عبير الحلو.. رائدة تطوير نظام الرقمنة في التضامن الاجتماعي

كما عملت عبير الحلو، مستشارا لوزير التضامن لنظم المعلومات لمدة خمس سنوات، وترأست لجان تطوير البوابات الإلكترونية للوزارة وقطاعاتها من الشؤون الاجتماعية والتأمينات بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي، وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات بقطاعات الوزارة المختلفة من خلال تطوير أنظمة معلومات لقطاعات الوزارة الجمعيات الأهلية والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، وإدارة منظومة متكاملة لإدارة موارد الوزارة، والعمل على التحول الرقمي للبرنامج القومي لحماية الاطفال بلا مأوى، وكذلك توليها لرئاسة لجنة تصميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاء بوزارة التضامن الاجتماعي.