نصائح للتغلب على الشعور بالجوع فى الشتاء: ظبطي نفسيتك وقللي أكل آخر الليل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص خاصة الفتيات من زيادة ملحوظة في الوزن خلال فصل الشتاء نتيجة لتناول كميات كبيرة من الطعام خاصة في فترة الليل، ما يقلل من أنوثتهن ويؤثر بالسلب على جمالهن، ويحاولن البحث عن الطرق التي تساعد على خسارة الوزن.

ويُقدم «هُن» نصائح للتغلب على الشعور بالجوع في فصل الشتاء، التي تعاني منها الفتيات على وجه الخصوص، خلال التقرير التالي.

أسباب الجوع في الشتاء

أخصائية التغذية غادة معتوق، تحدثت عن بدائل تسيطر على الجوع الكثير في فصل الشتاء، تشعر بالشبع وتعلي الحرق في الجسم، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، قائلة: «أسباب الجوع المستمر في فصل الشتاء ترجع لدرجة الحرارة القليلة، وحاجة الجسم للدفء ورغبته في تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، فضلا عن وجود خلل في المادة الكيميائية الموجودة في المخ، لاختلاف عدد ساعات النهار والليل، أي ما يعرف باسم الخلل الموسمي، ما يحدث قلة في هرمون السعادة، والميلاتومين أي هرمون الجسد والنوم يحدث به تغيير، ما يسبب الاكتئاب والحزن، وعدم الرغبة في فعل أي شيء والطاقة تقل، مع عدم القدرة على التركيز والاستيعاب، مع النهم طوال الوقت والرغبة في تناول الطعام ما يزيد من الوزن».

نصائح للتغلب على الشعور بالجوع في الشتاء

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، خلال الحديث عن نصائح للتغلب على الشعور بالجوع فى الشتاء، قائلة: «هناك خطوات لعلاج التغير والخلل الموسمي، من بينها التعرض على النور والإضاءة، ويوم الإجازة لضوء الشمس، الذي يعالج النفسية ويقلل النهم، مع ممارسة الرياضة طوال الوقت، في فترة النهار، التي تغير المواد الكيميائية في المخ، وشرب كمية كبيرة من المياه، لابد من تناول 2 إلى 3 لتر يوميا، وتنظيم النوم وعدد الساعات الصحيحة، بخلاف عدم تجويع النفس، لابد من تناول وجبات خفيفة تجعل المعدة مليئة كل ساعتين، ظبطي نفسيتك وقللي أكل آخر الليل».

وجبات خفيفة.. ضمن نصائح للتغلب على الشعور بالجوع فى الشتاء

ومن بين نصائح للتغلب على الشعور بالجوع فى الشتاء، هي الأطعمة والوجبات الخفيفة، التي نصحت بها خبيرة التغذية، من بينها الفيشار الذي يحتوي على أكثر من 80 سعر حراري، وحمص الشام الذي يعتبر من أساسيات فصل الشتاء، بخلاف تناول الفواكه مع زبدة الفول السوداني، ماعدا المانجو والعنب والبلح.