وزن الجنين في الشهر الثامن.. طبيبة تنصح الحوامل: اهتمي بالسمك

القاهرة - سمر حسين - ماما

منذ بداية اليوم الأول في الحمل تهتم الأم بتغذية جنينها وذلك حتى يخرج إليها بصحة جيدة ووزن مثالي، ومع تقدم الحمل في الشهور الأخيرة في الثامن والتاسع تبدأ في تناول الأطعمة الصحية وتتسأل عن وزن طفلها وكيف تزيد وزنه وأيضاً علامات زيادة الوزن، ووفق موقع health line من المهم أن تحرص الأم على أنواع محددة من الغذاء في الشهور الأخيرة أهمها الفواكه والأسماك.

زيادة وزن الجنين في الشهر الثامن والتاسع

لزيادة وزن الجنين في الشهرين الثامن والتاسع قالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة في تصريحات سابقة لـ«هن»: «مهم جدا للأم أنها تأكل الاسماك في الفترة دي لأنها غنية بالاوميجا 3 الدهنية وتساعد على تعزيز نمو دماغ الطفل، وكما فيها بروتين أساسي لنمو الجلد والشعر والعضلات» هناك أطعمة أخرى مهمة لزيادة وزن الجنين منها الأفوكادو، ذلك لأنه مصدر لفيتامين ج وحمض الفوليك وفيتامين ب 6 ، هذه الفاكهة هي دهون صحية رائعة تضيفها إلى نظامك الغذائي الدواجن، لأن البيض والدجاج مصادر كبيرة للبروتين، وتساعد على زيادة وزن الجنين إلى جانب فوائد انخفاض الكوليسترول وأحماض أوميجا الدهنية.

بالإضافة إلى الزبادي، لأنه معبأ بالبريبايوتكس والبروتين والكالسيوم، فهو يساعد على تلبية المتطلبات الغذائية والمعدنية، يمكنك تناول هذا مع الشوفان الكامل أو المغطى بالفواكه.

علامات زيادة وزن الجنين في الشهر الثامن

يبلغ وزن الجنين في الشهر الثامن ما بين 2.5 إلى 3.5 كيلو جرام ويمكن تحديد وزن الجنين من خلال حساب المسافة الجانبية للرأس باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية، وغالبًا الأطفال من نفس الوزن يملكون نفس المسافة، وايضا حساب محيط رأس الجنين: إذ يساعد هذا الفحص على تحديد محيط رأس الجنين وباقي أعضاء جسمه لمعرفة الوزن.