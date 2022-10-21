خبيرة تنصح أصحاب 3 أبراج بالحفاظ على شريك الحياة: واجهي واحترمي عقل الطرف الآخر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين السيطرة وعدم المواجهة ووضع قوانين صارمة، هناك بعض الصفات أو الطباع التي لا يتحملها بعض الأشخاص من شريك حياتهم ما يجعلهم يقررون الابتعاد لعدم القدرة على تحمل هذا السلوك.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، نصائح لأصحاب برج العذراء وبرج الحوت وبرج الجدي للحفاظ على شريك الحياة من خلال التحكم في بعض العيوب وإنقاذ حياتهم من التعرض لمشاكل مع الطرف الآخر.

نصائح لأبراج العذراء والحوت والجدي للحفاظ على شريك الحياة

برج العذراء

صاحب برج العذراء شخص يريد دائما الطاعة من شريك الحياة، لذا يجب التحكم في هذا الأمر واحترام عقل الطرف الآخر من خلال جعله يفهم ما ترغبه منه وليس تنفيذ ما تريده بدون تفكير.

برج الحوت

صاحب برج الحوت الحب بالنسبه له هو إيمانه بالحياة حسب وصف «عبير فؤاد»، إلا أن المشكلة لديه أنه لا يحب المواجهة ويحاول الهروب من ذلك الأمر الذي يزعج الطرف الآخر، لذا من أجل الحفاظ على شريك الحياة يجب تقبل المواجهة.

برج الجدي

صاحب برج الجدي شخصية مسيطرة جدا، ويمتلك قوانين صارمة ويرغب أن يسير شريك الحياة على قوانينه، وهو أمر لا يتقبله البعض، لذا يجب أن يعمل على إعطاء الطرف الآخر الحق بأن له حياته التي تختلف عنه ولديه إرادة فيها.