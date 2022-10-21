خبيرة توضح الحلول المتاحة للأسرة لترشيد الاستهلاك: قسمي الدخل السنوي على 12 شهر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من داخل المنزل يبدأ ترشيد الاستهلاك، والبحث حول الحلول المتاحة للأسرة لترشيد الاستهلاك، بات هو ما تبحث عنه ربات المنازل، خلال الفترة الحالية، للنجاة من جشع التجار، ومشكلات الميزانية، الأمر التي أجابت عنه الدكتورة روضة حمزة، استشاري إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة جامعة حلوان، من خلال وضع العديد من النقاط لربات المنازل التي تساهم في مساعدتها على الترشيد.

الحلول المتاحة للأسرة لترشيد الاستهلاك

وأوضحت الدكتورة روضة حمزة، خبيرة الاقتصاد المنزلي وإدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، أن أول خطوات ترشيد الاستهلاك في ميزانية المنزل، تبدأ من خلال معرفة أسباب الاستهلاك من البداية لإيجاد البدائل لها: «لو بنصرف اكتر في الأكل يبقى لازم نوفر في ميزانية المنتجات ولوازم الطعام وإيجاد بديل لها، لو بنصرف في المسكن ممكن نشوف مكان بإيجار أقل، لو المرتب بيتصرف جزء كبير منه على فواتير الكهرباء نوفر فيها، بمعنى نشوف المصدر منين ونبدأ نحل الموضوع».

تقسيم مرتب العام كاملًا

تقسيم مرتب العام كاملًا، هو الحل الثاني وفقًا لخبيرة الاقتصاد المنزل: «بنقسم الدخل السنوي على 12 شهر واجتزأ منه المصاريف الثابتة، من الإيجار والجمعيات والاشتراكات الشهرية وغيرها، ومن ثم ابدأ اتعامل على المتبقي من كل شهر معايا».

إيجاد البدائل

الحلو الاستراتيجية وإيجاد البدائل، كانت الخطوة والنصيحة الأساسية عقب تقسيم المرتب الشهري، إذ نصحت الدكتورة روضة حمزة، بضرورة الاعتماد على المزانية المتاحة حال عدم إيجاد فرصة عمل أخرى لتحسين الدخل: «لازم تشوف بدائل في السلع الأساسية اللي بتعتمد عليها، وتجيب أنواع أرخص أو أقل من خلال الاعتماد على المجتمعات الاستهلاكية، أو السلع التموينية».

كما نصحت خبيرة الاقتصاد المنزلي بضرورة البحث عن مصدر دخل آخر، من خلال بعض الأعمال التي تُقام من المنزل، مثل التسويق أو الدروس الخصوصية للأطفال.

ونصحت السيدات بضرورة تعلم مهارات جديدة في إعداد الطعام بدلًا من شراء الوجبات الجاهزة المكلفة، والاستفادة من الخدمات الحكومية للتوفير بدلُا من تناول الأكلات المُكلفة من الخارج.