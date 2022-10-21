في أكتوبر الوردي.. نجمات حاربت سرطان الثدي بشجاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أكتوبر هو شهر التوعية ضد سرطان الثدي حول العالم، حيث عانت الكثير من نجمات العالم العربي والغربي بهذا المرض الخطير.

ومنهن من تحدى ذلك المرض بكل شجاعة حتى تمتعن بالشفاء وأصبحن قدوة للكثير من النساء حول العالم، وفيما يلي سنعرض في التقرير التالي أبرزهن.

الفنانة اللبنانية دينا حايك

أثارت الفنانة اللبنانية دينا حايك مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما أعلنت الصحف اللبنانية إصابتها بسرطان الثدي من الدرجة الثالثة، وتخضع الفنانة الشابة للعلاج اللازم في الوقت الحالي بعد اختفائها عن منصات التواصل الاجتماعى دام 6 أشهر.

المطربة إليسا

في عام 2018 فاجأت إليسا جمهورها، بإعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي وتعد من أبرز النجمات العربيات اللاتي حاربن وتلقت العلاج حتى تعافت بشكل نهائي.

كما أطلقت إليسا أغنية جديدة وقتها بعنوان "هنغني كمان وكمان" احتفالًا بانتصارها على السرطان.

الفنانة الكويتية زهرة الخرجي

في عام 2005 أعلنت زهرة الخرجي في ندوة معاناتها مع المرض، وظهرت خلالها بقص شعرها أمام الصحفيين قائلة: "الشعر يسقط ثم ينبت، والأهم هو النفسية الجيدة" وتلقت العلاج لمدة عامين في أحد المستشفيات بلندن، حتى تغلبت على المرض في عام 2007.

أنجلينا جولي

في عام 2003 أظهرت الفحوصات الطبية أن أنجلينا جولي معرضة للإصابة بسرطان الثدي، ولهذا السبب قامت النجمة العالمية بعملية استئصال للثدي خوفا من الموت مثل والدتها التي كانت تعاني من نفس المرض.

الفنانة شادية

كما أصيبت الفنانة المصرية الراحلة شادية بمرض سرطان الثدي خلال عرض مسرحية "ريا وسكينة" عام 1984، وسافرت إلى فرنسا لاستئصال الثدي المصاب، وتم شفاءها وعادت إلى مصر واختفت بعيد عن الأنظار.

المغنية الأسترالية كيلي ميناج

أصيبت المغنية الأسترالية كيلي ميناج بمرض سرطان الثدي في عام 2005، لكنها استطاعت بعزيمتها التغلب عليه وأصبحت قدوة للسيدات حول العالم في تصدي ذلك المرض.

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