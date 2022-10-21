طبيب يحذر من الإفراط في تناول السكر: يسبب أضرار كارثية

القاهرة - سمر حسين - صحة

السكرمن المنتجات المهمة في حياة الكثير من الأشخاص، سواء في وضعه على المشروبات أو الأطعمة، ويكون الأمر طبيعي في حال الحصول عليه باعتدال، ولكن هناك من يفرطون في تناوله يوميًا بكميات كبيرة.

وحذر الدكتور محمد فاروق، استشاري الأدوية والسموم والتغذية العلاجية عبر «هن»»، من الإكثار في تناول السكر يوميا، مشيرًا إلى أن السكريات بشكل عام تمثل المصدر الأساسي من الطاقة ولكن الإفراط فيه لمدة طويلة من الممكن أن يسبب مشاكل كارثية على الصحة.

الكمية المناسبة للشخص لتناول السكر

وأوضح استشاري التغذية أن الكمية المناسبة للشخص يوميا من مصادر السكر بمختلف أنواعها أي من فواكه أو السكر الأبيض أو النشويات وغيره يكون بين 3- 5 جرامات لكل كيلو جرام من وزن الشخص الطبيعي وما يناسبه من المجهود اليومي سواء الذهني أو العضلي.

ونصح فاروق بالابتعاد تماما عن تناول المشروبات الغازية أو الوجبات السريعة على أنها مصادر للطاقة لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية وتسبب مشاكل صحية.

أضرار الإفراط في تناول السكر

- يسبب الإفراط في تناول السكر بشكل يومي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

- ينتج عنه زيادة الوزن.

- يساعد على ظهور حب الشباب.

- زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.

- زيادة خطر الإصابة بالنقرس.

- يعمل على زيادة سرعة شيخوخة الجلد.

- يساعد على زيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني.

- يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

- زيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان.

- ومن الممكن أن يسبب الإكثار من السكر إلى زيادة الإصابة بالاكتئاب.