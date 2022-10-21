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تسريحات مميزة لطفلتك الصغيرة.. «ضفائر وويفي وتوك بسيطة»

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القاهرة - سمر حسين - ماما

تسريحة الشعر للفتيات

من الممتع دائمًا تلبيس أميرتك الصغيرة وتجربة بعض التسريحات الرائعة عليها، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الخروج بتصفيفات شعر جديدة لطيفة للفتيات الصغيرات مهمة، وفيما يلي قائمة بتسريحات الشعر التي تليق بالفتيات الصغيرات.

نصاح عند عمل تسريحات شعر للأطفال

نظرًا لأن الأطفال يتمتعون بشعر وفروة رأس رقيقين، فعليك الابتعاد عن منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مواد كيميائية قوية.

قدر الإمكان، ابحثي عن البدائل الطبيعية، سواء بالنسبة للمنتجات أو التوك والأدوات.

إذا لزم الأمر، فابحثي عن طرق التصفيف بالحرارة أثناء استخدام المنتجات التي لا تضر طفلك.

تحقق من الملصق الخاص بالمكونات الضارة وتأكد من أنها مناسبة للأطفال قبل استخدامها مع طفلتك الصغيرة.

حتى فرش الشعر والأمشاط وما إلى ذلك يجب أن تكون ناعمة بحيث تمنع تكسر الشعر والألم لطفلك.

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تسريحات الشعر للأطفال

من الضفائر إلى ذيل الحصان، كل تسريحة شعر تبدو لطيفة جدًا على أميرتك أكثر من أي شخص آخر، لذا، فيما يلي أفضل تسريحات الشعر للفتيات.

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الضفائر الواسعة مع التوك والقصة من أفضل تسريحتا الشعر للأطفال، ولكن يجب أن تحرصي على ألا يكون الشعور مشدودا خلال التصفيف كي لا بتساقط.

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الشعر الويفي المتروك دون تسريحة أيضا من أجمل تسريحات الاطفال ويمكن أن يليق بكل الأطفال، سواء كان شعرا مجعدا أو مفرودا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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