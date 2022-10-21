حقائق لا تعرفها عن فوائد الزنجبيل.. مسكن للآلام ويخفف الغثيان أثناء الحمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

للزنجبيل الكثير من فوائد يجهلها البعض، كونه من الأعشاب والتوابل التي تفيد الجسم والصحة، سواء بإضافتها للطعام أو بتناولها كمشروب، إذ يقي من الإصابة بالكثير من الأمراض، وينصح خبراء وأخصائي التغذية، بتناوله سواء للأطفال أو للكبار والراشدين، ويمكن إضافة العديد من النكهات له.

ويُقدم هُن فوائد الزنجبيل على الصحة، وفوائد تناول الزنجبيل مع الليمون، بخلاف فوائد الزنجبيل المطحون على الريق، خلال السطور التالية.

فوائد الزنجبيل مع الليمون

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب والتوابل التي تُعرف بقدرتها الفعالة على التخلص من الآلام التي يعاني منها البعض، ومفيد جدًا أثناء الاصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وتحدثت الدكتورة خلود محمد، أخصائية التغذية العلاجية، لـ«هُن» عن فوائد الزنجبيل مع الليمون، إذ قالت إنه يحتوي على مركب يساعد على تنظيف الأمعاء من الجراثيم والبكتيريا، كما يعتبر من أهم الأعشاب التي تخفف من الغثيان أثناء الحمل، كما إن مزجه بالليمون يساعد على تحسين الجهاز الهضمي، كما يساعد على فقدان الوزن الزائد، والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

فوائد الزنجبيل المطحون

كما يساعد الزنجبيل على تحسين المناعة والوقاية من الأمراض المختلفة، كالإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد الشديدة، بخلاف قدرته على التخلص من القلق والتوتر والحالات النفسية التي تصيب الكثير من الأشخاص، وتهدئة الأعصاب وتنظيم مستويات السكر في الدم.

فوائد الزنجبيل المطحون على الريق

وتابعت خبيرة التغذية بإن الزنجبيل المطحون على الريق مفيد جدًا لمرضى السكري، كما هو مفيد جدًا للصحة العامة وللبشرة، بخلاف قدرته على تحسين الحالة المزاجية، وصحة القلب، يحتوي الزنجبيل على مركبات تحفز العديد من الأنشطة البيولوجية في جسمك عند تناوله، كما يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما إنه تناوله يقلل بشكل ملحوظ من آلام الدورة الشهرية.