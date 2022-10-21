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3 ماسكات وكمادات للبشرة الدهنية تخلصك من الحبوب.. منها العسل والليمون

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماسك للبشرة الدهنية

من الصعب العناية بالبشرة الدهنية لأنك تحاولين معالجة العديد من المشكلات في وقت واحد بينها الدهون الزائدة، وانسداد المسام، والحبوب وعلاماتها، ولن تتخلصي من هذه المشكلات فورا، ولكن يمكنك تقليلها بمساعدة بعض المواد المتاحة بسهولة في مطبخك، فيما يلي قائمة بالوصفات المفيدة لماسكات الوجه للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، بحسب موقع ستايل كريز المهتم باللايف ستايل.

ماسك العسل والليمون

العسل له خصائص مضادة للميكروبات تساعد على تقليل حب الشباب والليمون له تأثير قابض على بشرتك:

ملعقة كبيرة عسل

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون المخفف

تخلط كل من المكونات في وعاء صغير.

يوضع الخليط في جميع أنحاء الوجه، مع التركيز على مناطق المشكلة.

يترك لمدة 15 دقيقة

اغسلي وجهك بالتربيت على بشرتك لتجفيفها.

كرر 2-3 مرات في الأسبوع.

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ماسك الصبار والكركم

ملعقة كبيرة من الصبار الطازج

نصف ملعقة صغيرة كركم تجميلي

يخلط لب الصبار في الخلاط.

اسكبيها في وعاء واخلطيها مع الكركم.

ضعي ماسك الوجه واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلها واتركها لتجفيف بشرتك.

كرر 2-3 مرات في الأسبوع.

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ماسك العسل والكركم

ملعقة  كبيرة من العسل العضوي

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

اخلطي العسل والكركم في وعاء لعمل عجينة.

المعجون على وجهك بالكامل أو على مناطق المشكلة فقط.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه.

كرر هذا 3 مرات في الأسبوع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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