بخاخ الأنف هذا هو الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أجرت هيئة اختبار السلع الألمانية اختبارا شمل 30 منتجا من منتجات بخاخ الأنف، وتوصلت نتائج الاختبار إلى أن بخاخات الأنف "متساوية التوتر" هي الأفضل، وهي تحتوي على الماء والملح فقط. وتساعد هذه البخاخات على ترطيب وتنظيف الغشاء المخاطي للأنف.

وأضافت الهيئة أن بخاخات الأنف "مفرطة التوتر" من المفترض أن يكون لها تأثير مزيل لاحتقان الأنف، غير أن هذا التأثير ضئيل ولا يدوم طويلا. كما يمكن أن تسبب بخاخات الأنف مفرطة التوتر الشعور بحرقان في الأنف.

ويضيف العديد من الشركات المصنعة مواد مضافة مثل ديكسبانثينول أو الألو فيرا أو مستخلص زهرة البابونج أو الزيوت الطيّارة إلى بخاخات الأنف بغرض العناية بالأنف، غير أنه لم يتم إثبات تأثير العناية هذا بشكل كاف.

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