أشكال الحيوانات موضة شتاء 2023.. طباعة الفهد تسيطر على ملابس النجمات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

طباعة الحيوانات موجودة في صناعة الموضة منذ عدة مواسم، ولكن الأكثر تميزًا في موضة شتاء 2023 هي طبعة الفهد، حيث ظهرت على الرانواي لأكثر من بيت أزياء عالمي بداية من Giambattista Valli وDolce & Gabbana وCeline وGanni وغيرها، وكذلك معظم براندات High Street، وفيما يلي أفضل طرق لارتداء طبعة الفهد وكيفيتها.

طباعة الفهد موضة 2023

الملابس بتلك الطباعة لها جاذبية الفهد اللانهائية، وهي ليست موضة مستحدثة وإنما قدم مصمم الأزياء الرائد عز ​​الدين عليا مجموعة فريدة من طباعة الفهد فقط عام 1991، حيث كان كل شيء من الكورسيهات إلى المعاطف والبدلات والفساتين والأحذية ذات الكعب العالي والقبعات مطبوعة بنقشة الفهد.

هذا العام، ارتدته عدة نجمات من أديل إلى أمل كلوني ومحترفة ارتداء الطباعة الحيوانية كيت موس.

الفهد هو الطريقة السهلة لمنح خزانة ملابسك قوة في الموضة في فصل الشتاء، إذا كنت من محبي اللون الهادئ، فستبدين رائعًة باللون الرمادي والأزرق الداكن والأسود والجملي، لكن ملابسك تبدو أيضًا أنيقة بجنون باللون البرتقالي أو القرمزي أو الفوشيا أو الوردي الفاتح والأخضر الزمردي والأزرق السماوي.