خبيرة تجميل: اكتئاب فصل الخريف قد يسبب تساقط الشعر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع بداية كل فصل تتغير الحالة المزاجية والنفسية، إذ يشعر البعض بالحيوية والنشاط وآخرون تنتابهم العزلة والاكتئاب، خاصة خلال فصل الخريف والشتاء، الأمر الذي يترتب عليه تساقط الشعر، والشعور بعدم الرغبة في مخالطة المحيطين بهم، وتحاول الفتيات البحث عن طرق تحافظ من خلالها على نضارة البشرة والشعر، نستعرضها في السطور التالية.

الاكتئاب في فصل الخريف يسبب تساقط الشعر

وتحدثت أمنية طاهر، خبيرة التجميل، عن معالجة الشعر خاصة في فصل الخريف، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، موضحة: «تغيير الفصول والجو يؤثر بالسلب على النفسية والصحة والإصابة بنزلات البرد، بخلاف تأثيره على البشرة والشعر، الخريف يؤثر على الشعر بشكل كبير، وفصل الربيع يؤثر على البشرة، التساقط يمكن أن يكون بشكل هادئ وأخريات يصابون بتساقط كبير، لذا لا بد من الاهتمام به، إذ تعتبر الوراثة والجينات من أسباب التساقط، والتي تنشط في فصول معينة، وهناك عوامل خارجية من البرودة والجفاف وغياب الشمس، وقلة شرب المياه بشكل كبير، إذ إن جفاف فروة الشعر من أسباب القوية للتساقط».

أسباب تساقط الشعر وطرق العلاج

وأشارت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة خلال الحديث عن أسباب وطرق علاج وحماية الشعر من التساقط في فصل الخريف: «عدم ترطيب الشعر ووصول الفيتامينات له سبب من أسباب تساقط الشعر خلال فصل الخريف، وإفراز الزيوت، لازم تهتم بالشعر، نتيجة لزيادة الهرمونات التي تسيطر على بصيلات الشعر في موسم فصل الخريف، من خلال عمل مساج لفروة الشعر أو استخدام الفرشاة الخشب ذات السنون الناعمة التي يتم وضعها في زيت الزيتون، من خلال قلب الشعر».