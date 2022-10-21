هل تناول السمك يزيد من قوة نزلات البرد؟.. مجدي بدران: معتقدات قديمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسأل البعض مع دخول فصل الشتاء، على تناول السمك، وهل بالفعل يزيد من نزلات البرد، الأمر الذي رد عليه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ونستعرض هذا الرد في السطورالتالية.

قال «بدران»، في تصريحات لـ«هن»، على سؤال هل السمك يزيد من دور البرد؟ أنه لا علاقة بين السمك والبرد أو الحساسية إلا في حال كان الشخص يعاني من التحسس للأسماك.

السمك لا يزيد من دور البرد

وذكر بدران أنه يمكن تناول السمك بدون مشكلة أو الخوف من أنه سيزيد من دور البرد، كما أنه لا يظهره مثل ما يعتقد البعض، موضحا أنها معتقدات قديمة خاطئة.

واستعرض عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فوائد السمك، وهي كالتالي:

فوائد السمك

- تحتوي الأسماك على نسبة كبيرة من فيتامين أ الذي بدوره يقوي المناعة.

- وفيتامين أ أيضا مهم للنظر ونمو العظام وكذلك الأسنان.

- احتواء السمك على فيتامين أ أيضا يعمل على تكوين الهرمونات وتنسيق عملها ويحافظ على سلامة وحيوية الجلد.

- يساعد السمك على الحفاظ على الأسطح الداخلية للجسم مثل الجهاز التنفسي والعين والجهاز البولي والقناة الهضمية.

- السمك غني بفيتامين د الذي بدوره يعمل على توازن الكالسيوم بالجسم وتقوي العظام ويقي من السرطان مثل البنكرياس والقولون.

- مفيد لمرضى الحساسية الصدرية.

- تحتوي الأسماك على فيتامين ب 3، أي أنه مهم جدا للقلب وصحة المخ والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.

- السمك غني بمعدن الفسفور الذى بدوره يعمل على تنشيط الذاكرة ويقوى الجسد، وينظم امتصاص الكالسيوم الذي لا يكون له فائدة بدون الفسفور لذا يقوي العظام والأسنان.

- ينظم ضربات القلب، انقباض وانبساط عضلات الجسم.

- يعمل على امتصاص الحديد و امتصاص فيتامين ب 12.