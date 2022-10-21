الأزرق الكوبالت لإطلالة ملكية في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Instyle” أن الأزرق الكوبالت (Cobalt Blue) يتربع على عرش ألوان الموضة النسائية في خريف/شتاء 2022-2023 ليمنح المرأة إطلالة ملكية تنطق بالفخامة والأبهة على غرار كيت ميدلتون، أميرة ويلز، والنجمات العالميات كيت بلانشيت وريس ويذرسبون.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأزرق الكوبالت المعروف أيضا باسم الأزرق الملكي هو لون قوي يقع بين الأزرق البحري الداكن والأزرق السماوي الفاتح، مشيرة إلى أنه يمتاز بطيف لوني واسع يمتد من الأزرق الكوبالت الفاتح إلى الأزرق الكوبالت النيون.

وأضافت “Instyle” أن الأزرق الكوبالت يغازل المرأة الشقراء والسمراء على حد سواء، مشيرة إلى أنه يبدو رائعا عند تنسيقه مع درجات الأزرق المختلفة، وبطبيعة الحال مع الأسود.

اقرأ أيضا:

كلبان يقتلان طفلين والأم في حالة حرجة.. تفاصيل

قتل "آكل البشر" المتسبب في إنهاء حياة 6 أشخاص خلال شهر

سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة داخل غسالة ملابس.. ما القصة؟

4 أبراج عليهم الحذر في بداية شتاء 2022

بسبب قبلة.. أب بريطاني يتسبب في وفاة ابنه- ما القصة؟