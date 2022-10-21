أعراض تصاحب الدخول المتكرر للحمام عند الإصابة بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان الأمعاء بسبب موقعه له أعراض مرتبطة بعادات الأمعاء، ولكن بصرف النظر عن الدم في البراز والتغيرات في اللون والملمس، يقول الخبراء إن عدد مرات الذهاب إلى الحمام التي يقوم بها الشخص يمكن أن يكون مؤشرا على خطر الإصابة بالسرطان.

لذا فإن الكشف المبكر في الوقت المناسب عن المرض هو مفتاح علاجه وانخفاض مخاطر الوفاة المبكرة.

ومع ذلك، فإن مرضى سرطان الأمعاء يذهبون أكثر من المعتاد ويمكن أن يصاحبهم أيضًا علامات تحذيرية أخرى للمرض، وفقا لموقع " timesnownews".

وهناك بعض العلامات الرئيسية والتحذيرية بخلاف الذهاب المتكرر إلى الحمام والتي ترتبط بسرطان الأمعاء، وتشمل هذه:

دم في البراز.

براز رخو.

نزيف في المستقيم.

آلام في البطن وعدم الراحة.

الانتفاخ.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب الشديد.

نتوء في البطن.

وعلى الرغم من أن هذه يمكن أن ترتبط بحالات أخرى أيضًا، ولكن إذا استمرت العلامات لأكثر من ثلاثة أسابيع، يجب استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

كيف تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟

يمكن الوقاية من 54 % من حالات سرطان الأمعاء ببساطة عن طريق اتباع أسلوب حياة أكثر صحة، ويشمل هذا:

- اتباع نظام غذائي صحي.

- تناول الكثير من الألياف والبروتينات.

- تجنب التدخين والكحول.

- الحد من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة أو التوقف عن تناولها.

- التدريبات المنتظمة تساعد أيضًا في تقليل احتمالات الإصابة بالمرض.

-استشر طبيبك أو أخصائي التغذية دائمًا قبل البدء في أي برنامج لياقة أو إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي.

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