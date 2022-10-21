الامارات | مؤلفو أكثر الكتب مبيعاً يلتقون جمهورهم في «الشارقة للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصدر الكاتبة الهندية، الحائزة جائزة البوكر الدولية لعام 2022، جيتانجالي شري، إلى جانب الكاتب العالمي المعروف ديباك شوبرا، ولاعب الكريكيت الباكستاني وكاتب السير الذاتية شعيب أختر، ومؤلف كتاب ورسام كتب الأطفال لينكولن بيرس، قائمة المشاركين في فعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022»، التي تضم 27 كاتباً من الحائزين جوائز عالمية.

وتحتفي هذه المجموعة من أشهر الكتاب العالميين بشعار المعرض «كلمة للعالم».

وتناقش جيتانجالي شري بعض الموضوعات التي تناولتها في روايتها النابضة بالحياة «قبر من الرمل»، ومنها التنوع الثقافي في العالم، وتستعرض تجربتها في كتابة الرواية والقصة القصيرة خلال مسيرتها الإبداعية. ويتيح المؤلف المعروف ديباك شوبرا، الذي ألّف أكثر من 90 كتاباً، الفرصة أمام زوار المعرض للاطلاع على نصائح عملية حول كيفية تنمية الشعور بالوفرة، ورسم الطريق إلى النجاح.

ويتحدث لاعب الكريكيت ومؤلف السير الذاتية الباكستاني المعروف، شعيب أختر، حول كتابه «Controversially Yours»، الذي يحكي قصة كفاحه بكل تفاصيلها، حتى مشاركته في كأس العالم 2011.

ويناقش مؤلف سلسلة «Big Nate» الشهيرة لينكولن بيرس كيف أدى افتتانه بالقصص المصورة في سن مبكرة إلى تأليفه هذه السلسلة التي تحتفي بها أكثر من 400 صحيفة حول العالم، بينما تأخذ الأديبة الكندية روبي كور، صاحبة المجموعة الشعرية «الحليب والعسل»، زوار المعرض في رحلة ممتعة إلى عالم الشعر والأدب الفكاهي، وأثر الكلمة المحكية.

ويتحدث كاتب المقالات البريطاني بيكو آير حول رؤيته التي اكتسبها خلال ترحاله على مدار 46 عاماً، بينما يشهد المعرض مشاركة مواطنته كلير ماكينتوش، وهي الروائية الحائزة جوائز عالمية عدة.

ومن الولايات المتحدة، يشارك في المعرض عالم الفيزياء النظرية الدكتور ليونارد ملودينو، والمؤلف والمحرر وصاحب أكثر الكتب مبيعاً نيل شتراوس، والمؤلفة والمحررة كاري ثورنتون، صاحبة كتاب «الحكواتي بقلم ديف جروهل».

وفي قائمة مؤلفي كتب الإثارة، يشارك صاحب «Orphan X» من قارة أميركا الشمالية غريغ هورويتز، كما تشارك ليزا جاردنر، التي تشتهر مؤلفاتها بشخصياتها المضطربة ومؤامراتها الملتوية، ودانيال بالمر، الذي ألّف مجموعة من أعمال الخيال التشويقي الأكثر مبيعاً على مستوى العالم. ويشهد المعرض أيضاً مشاركة ماري لو، مؤلفة أكثر قصص الخيال العلمي مبيعاً على مستوى العالم للقراء اليافعين، وكارين م. مكمانوس، مؤلفة السلسلة الشهيرة «أحدنا يكذب»، بينما يمثّل كندا كل من نيتا بروز، وهي روائية ومحررة للروايات العالمية الأكثر مبيعاً، وصاحبة رواية «الخادمة»، والمعلمة والمؤلفة لكتب الأطفال كريستين فيليبس.