الامارات | «فضل النهار على الليل».. آلام المهاجرين في «فنون نيويورك أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي العرض الفني الراقص «فضل النهار على الليل»، للمرة الأولى في الإمارات، بالتعاون مع مبادرة الرقص المعاصر دانس ريفلكشن، ومن إنتاج دار «فان كليف أند آربلز» للمجوهرات، يومي الأربعاء والخميس في 26 و27 أكتوبر على المسرح الأحمر.

ويتميز عرض «فضل النهار على الليل» بحركاته الانسيابية والبهلوانية التي تعكس مهارة بدنية عالية مستوحاة من فنون الكابويرا والفنون القتالية والحضرية والرقص المعاصر، وتعرض صوراً مؤثرة تذكرنا باللوحات الشرقية ونقوش الحجر في فنون العمارة الإسلامية. ويستعيد مصمم الرقصات هيرفيه كوبي من خلال الحركات الصوفية محطاتٍ من ماضيه الشخصي من خلال ربط العرض الفني بقصة شخصية الصبي الصغير في رواية ياسمينة خضرة.

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، بيل براغين: «يعتبر هيرفيه كوبي من أبرز مصممي الرقصات الفرنسيين، ويرتقي عمله بالرقص الحضري والمعاصر إلى أعلى المستويات بفضل ما يقدمه من براعةٍ فنية في طرح موضوعات مؤثرة، مثل حكاية عائلة مع الهجرة والهوية».

يجسد العرض قضية الشتات وأزمة الهوية للمهاجرين من البلدان العربية إلى أوروبا، ويعكس الأصل الجزائري والنشأة الفرنسية لهرفيه كوبي.