الامارات | «سكي دبي».. تشويق كامل في أول مسابقة دولية للتزلج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء من التشويق، استضاف «سكي دبي»، أول مسابقة للتزلج وركوب متزلجات ألواح الجليد على مستوى الاتحاد الدولي للتزلج في غرب آسيا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية. ويأتي هذا الحدث بعد أن تمت المصادقة على دولة الإمارات كعضو مشارك في الاتحاد الدولي للتزلج (FIS)، وذلك بعد حملة استمرت خمس سنوات، بقيادة شركة «ماجد الفطيم» و«سكي دبي»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.

وعلى مدار يومين استضاف «سكي دبي»، أربع مسابقات للتزلج وركوب متزلجات ألواح الجليد، والتي شهدت تنافس أكثر من 28 متزلجاً من سبع دول، بمن في ذلك 12 إماراتياً. وفاز «كولمان هاري»، و«ليشوت فان سام»، بميداليات ذهبية عن الفئات المختلفة للمسابقة.

وحصد «سكي دبي» لقب «أفضل منتجع داخلي للتزلج في العالم»، وهو اللقب الذي احتفظ به لست سنوات متتالية.