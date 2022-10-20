قائمة أجمل نساء العالم لمعايير  Golden Ratio.. بيلا حديد في المركز الثالث

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

كشف جراح التجميل البريطاني جوليان دي سيلفا، مُبتكر البرنامج الحاسوبي، معايير الجمال «الذهبية» Golden Ratio التي اعتمد عليها قديمًا اليونانيون في العصور القديمة، لتحديد أجمل نساء العالم عن قائمة جديدة بأجمل نساء العالم، وفقًا لما ذكره عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وفقًا لما ذكرته «العربية».

قائمة أجمل نساء العالم

واحتلت كومر لقب أجمل امرأة في العالم، وفق حسابات دي سيلفا، بنسبة 94,52% من الوجه المثالي.

وجاءت النجمة زندايا في المرتبة الثانية، التي حققت نسبة 94,37.

وحصدت العارضة بيلا حديد المرتبة الثالثة مع نسبة 94,35.

أما المرتبة الرابعة من من نصيب الفنانة بيونسيه المرتبة الرابعة مع نسبة 92,44%.

ما هي نظرية Golden Ratio لتحديد معايير الجمال؟

يجرى الأخذ بالاعتبار مبدأ التناظر والنسب المتساوية إذ يجب أن يكون طول الأذنين مساويا لطول الأنف وأن يكون عرض العين مساويا للمسافة بين العينين.

بحسب ما ذكر «golden number» الذي يسلط الضوء على شرح معيار Golden Ratio، وكيفية استخدام تلك المعايير في التصميمات، أو تحديد معايير الجمال، للأشكال المختلفة، أو الصور الفوتوغرافية أو حتى الأشخاص، فإن تحديد معيار الجمال قد يتوقف في البداية على قياس طول وعرض وجه الشخص أولًا، ومن ثم تُقسم هذه النتائج، مع الاعتبار أن تكون النتيجة النهائية مساوية للمسافة الموجودة بين العينين وحتى أسفل الأنف، ومن أسفل الأنف لأسفل الذقن.

ويجب أن يقترب الوجه من تحقيق الرقم 1,6، وأن يكون عرض العينين مساويًا للمسافة الموجودة بينهما، ويفضل أن يكون طول الأذن مساويا لطول الأنف.