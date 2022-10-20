ظهور جديد لـ شقيقة محمد صلاح في لندن: «أخويا عمودي الفقري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لـ شقيقة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إذ ظهرت «رباب» رفقة اللاعب العالمي في العاصمة البريطانية لندن، في ظهور يعد نادرًا لها، إذ اعتادت عدم الظهور إلا في أوقات متباعدة.

ونشرت «رباب» شقيقة محمد صلاح، صورتين لها، ظهرت من خلالهما بملابس شتوية فضفاضة وحجاب تقليدي، مع شقيقها نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُعلقة: «عمودي الفقري».

ونالت الصورة العديد من تسجيلات الإعجاب بين متابعيها، إذ علق العديد داعين بدوام المحبة بينهما.

احتفال شقيقة محمد صلاح بعيد ميلاده

وعادة ما تشارك رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي بصور مع الأخير، ولكن في فترات متباعدة للغاية، إذ تبتعد عن عيون الإعلام بشكل كبير.

وفي عيد ميلاد محمد صلاح الأخير، شاركت بصورة جمعتها بشقيقها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال الصورة ظهر اللاعب محمد صلاح رفقة شقيقته أثناء وجودهما على أحد الشواطئ، إذ ظهرت «رباب» مرتدية ملابس «كاجوال» تمثلت في بنطال باللون الأبيض، وسترة صيفية طويلة باللون «الكافيه»، وحجاب ذات ألوان زاهية، مدونة: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبي».

صورة مع تمثال مو صلاح

وفي مارس الماضي، نشرت صورة مع تمثال شقيقها محمد صلاح، المعروض في متحف مدام توسو، في العاصمة البريطانية لندن.

من هي شقيقة محمد صلاح؟

- تدعى «رباب».

- تتشابه ملامحها إلى حد كبير مع شقيقها محمد صلاح.

- تحرص دومًا على الاحتفاء بشقيقها بشكل دائم.

- أم لـ ابنتين.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أكثر من من 11 ألف شخص.