يوتيوبر يربح 38 مليون دولار سنويا: "حاسس إني غشاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قال اليوتيوبر الأمريكي Mark Fischbach أنه يكسب 38 مليون دولار سنويًا ولكنه يشعر بأنه غشاش بشأن جلبه الكثير من المال.

ولدى Mark Fischbach، المعروف أيضًا باسم Markiplier، أكثر من 33 مليون مشترك على قناته بـ YouTube.

وسأل مارك مؤخرًا عن أرباحه الضخمة واعترف بأنه من "الغباء" أنه يكسب الكثير من المال دون تحقيق استفادة منه، وفق ما أورد موقع "timesnownews".

وقال اليوتيوبر:"لدي مبلغ كبير من المال ولكن أشعر أنني غير عادل وغشاش ولا أستطيع تحقيق قدر كبير من النجاح، لأن كل ما أقوم به هو إنشاء محتوى وحث الآخرين على إنشاء آخر مثله".

وتابع: "مجرد غباء عندما يكون لدي أموال كثيرة، ويمكنني تناول الطعام وأمتلك منزل وقادر على فعل ما أريد ولا أستغل ذلك".

أضاف:" لذا مؤخرا بدأت أحاول منح الأشخاص غير القادرين ما يحتاجون إليه، أو محاولة الاستثمار في أصدقائي حتى أتمكن من الارتقاء بهم وأن يحققوا أهدافهم ونجاحاتهم".

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