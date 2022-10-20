مفاجأة غير متوقعة بين ركاب على متن طائرة.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تسبب الظهور غير المتوقع لثعبان على متن طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز في بعض الاضطرابات بين ركاب درجة رجال الأعمال في نهاية رحلة من فلوريدا إلى نيوجيرسي.

وتبين بعد ذلك أن الثعبان غير ضار، وبدأت القصة عندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة بدأ الركاب في مقصورة درجة رجال الأعمال في الصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض، وفق ما ذكرت صحيفة "theguardian".

وقالت المتحدثة باسم هيئة الميناء، شيريل آن ألبيز:" إن مسئولي مراقبة والسيطرة على الحيوانات في المطار وضباط الشرطة كانوا عند البوابة عند وصول الطائرة، وأزالوا الثعبان، الذي تم إطلاقه لاحقًا في البرية.

وأضافت:" أنه لم تقع إصابات ولم يؤثر ذلك على عمليات المطار وغادرت الطائرة نيويورك في وقت لاحق".

قال متحدث باسم شركة يونايتد، عندما سُئل عن الحادث: "إن أفراد الطاقم الذين تم تنبيههم من قبل الركاب "اتصلوا بالسلطات المختصة لرعاية الموقف، ولم يدرك أي من الأطراف المعنية إلى كيفية صعود الثعبان على متن رحلة طيران تجارية".

ولم تكن هذه الواقعة هي أول ثعبان يستقل طائرة تجارية، حيث تم العثور على ثعبان كبير ينزلق عبر مقصورة الركاب في إحدى رحلات الخطوط الجوية المكسيكية إلى مكسيكو سيتي في عام 2016 .

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