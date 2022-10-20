بعد وصول الطبق لـ90 جنيها.. تعرف على بدائل صحية للبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يوفر تناول البيض العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا، ولكن مع ارتفاع سعره بصورة كبيرة والذي وصل لـ90 جنيها للطبق، وجدنا بدائل طبيعية للبيض وتوفر نفس الفوائد الصحية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع news18.

بذور الكتان

وضع ملعقة كبيرة من بذور الكتان المنقوعة في الماء والحليب أو إضافته إلى الزبادي، ستوفر لك الطاقة والألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى أن 30 جرامًا منها يحتوي على 9 جرام من البروتين وهو أكثر بكثير من محتوى البروتين في بيضة، كما تعتبر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الزنك والفوسفور والمعادن.

العدس

يعتبر العدس من الوجبات الغنية بالألياف والفيتامينات التي يحتاج لها الجسم، ويصل معدل البروتين في العدس إلى 14 جرامًا.

الجبن القريش

يعد الجبن القريش كبديل طبيعي للبيض، نظرًا لأنه صحي للغاية، لاحتوائه على البروتين والكالسيوم، وفيتامين ب12.

الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على العناصر الغذائية الصحية، كما تساهم في خفض نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتين والحديد والبوتاسيوم وقليل الدهون، كما يعد مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم.

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