14 فائد وضرران لـ بيض السمان.. وإليك الكمية المناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أسعار البيض ارتفعت مؤخرا بالأسواق وأصبح يبلغ سعر الكرتونة للبلدي 90 جنيها كحد أقصى، لذا اتجه البعض إلى تناول بيض السمان، لأن سعره أرخص.

وفيما يلي نوضح لكم فوائد وأضرار والكمية المناسبة لـ بيض السمان، وفق ما ذكر موقع " stylecraze".

غني بالمغذيات:

بيض السمان مغذي أكثر بثلاث إلى أربع مرات من بيض الدجاج، إذ يحتوي على 13٪ بروتين بينما يحتوي بيض الدجاج على 11٪ فقط.

ولديه أيضًا ما يقرب من 3 أضعاف فيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 وفيتامين أ مثل بيض الدجاج وغني بفيتامين E والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والحديد والزنك، وفي بعض الحالات يسبب بيض الدجاج ردود فعل تحسسية مع أعراض مثل الغثيان والقيء وآلام المعدة والطفح الجلدي ومن ناحية أخرى، فإن بيض السمان مضاد للحساسية وآمن للاستهلاك.

علاج اضطرابات الجهاز التنفسي:

وجدت دراسة نشرت في Food Science & Nutrition أن تناول المكمل الغذائي مع بيض السمان فعال في تخفيف أعراض التهاب الأنف التحسسي.

علاج الحساسية:

يساعد بيض السمان في علاج الحساسية بسبب إحتوائه على مثبط إنزيم (التربسين).

إدارة مرض السكري:

بيض السمان له دور في إدارة مرض السكري والتقليل من مستويات الجلوكوز والكرياتينين في الدم، وله أيضا تأثيرات إيجابية على وظائف الكلى، كما يقلل تناول هذا البيض بانتظام من خطر الإصابة بمرض السكري واضطرابات الكلى.

يقلل من مخاطر الإصابة بفقر الدم:

بيض السمان مصدر غني بالحديد ويسبب نقص الحديد فقر الدم، لذلك، فإن تضمين بيض السمان في نظامك الغذائي يحسن الدورة الدموية.

إذ يحتوي بيض السمان على 5 أضعاف البوتاسيوم مقارنة ببيض الدجاج.

والبوتاسيوم معدن أساسي يشارك في العديد من الوظائف الهامة للجسم، بالإضافة إلى إنه موسع طبيعي للأوعية وهذا يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وينظم ارتفاع ضغط الدم.

إزالة السموم:

يحتوي بيض السمان على مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامينات أ ، ج ، هـ، وتحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة الضارة (السموم) وتساعد في إزالتها من جسمك، ومحتوى الماء في بيض السمان مرتفع أيضًا، وهذا يساعد على طرد السموم من الجسم.

يخفف آلام المعدة:

تم استخدام بيض السمان كعلاج منزلي لعلاج التهاب المعدة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، وهذه المركبات تعمل على استعادة الخلايا المخاطية لبطانة المعدة، لذا فإن تناوله بانتظام يساعد في علاج اضطرابات البطن مثل آلام المعدة وقرحة المعدة.

تحسين الرؤية:

بيض السمان غني بفيتامين أ ويحمي فيتامين أ عينيك من التنكس ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والزرق.

تحسين المناعة وتعزيز التمثيل الغذائي:

بيض السمان غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ب (1)، وقد تعمل هذه العناصر الغذائية على تحسين عملية التمثيل الغذائي لأنها تشارك في عمليات خلوية مختلفة، مثل نمو الخلايا وتنظيم الخلايا.

تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب:

يحتوي بيض السمان على حوالي 60٪ من الدهون الأساسية، أي البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول الجيد، وتعمل هذه الدهون الصحية على خفض مستوى الكوليسترول الضار أو LDL في جسمك.

ويمكن للبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أن يسد الشرايين ويسبب تصلب الشرايين، وبالتالي، فإن تناوله يساعد في الوقاية من الأمراض المختلفة المتعلقة بالقلب.

منع السرطان:

يساعد التركيز العالي لمضادات الأكسدة في بيض السمان في إزالة السموم من الجسم، ويساعد وجود مضادات الأكسدة بتركيزات عالية في تقليل الإجهاد التأكسدي، وعندما تُترك الجذور الحرة دون علاج، فإنها تزيد من خطر حدوث طفرات في الحمض النووي والسرطان.

ويحتوي صفار بيض السمان على الليسيثين، ويساهم في الإصلاح ومكافحة التلف الخلوي.

يحسن صحة الجلد:

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس ومحاربة علامات الشيخوخة.

تحسين جودة الشعر:

يحتوي بيض السمان على الزنك والحديد والسيلينيوم والأحماض الأمينية والفيتامينات A و B و C و E المفيدة لصحة الشعر وفروة الرأس ومنع تساقط الشعر.

علاج الاضطرابات الجنسية:

العناصر الغذائية الموجودة في بيض السمان تفيد غدة البروستاتا، ما يساعد على علاج الاضطرابات الجنسية.

كم عدد بيض السمان التي يمكنك أن تأكلها في يوم واحد؟

تزن بيضة السمان الواحدة نحو 10 جرامات، لذا يوصى باستهلاك ما بين 3 إلى 5 بيضات سمان لتحل محل بيضة دجاج واحدة تزن حوالي 50 جرام، ومع ذلك، فمن الأفضل تجنب تناول أكثر من 10 في اليوم لأنه غني بالكوليسترول، ويعتمد أيضا عدد بيض السمان الذي يمكن استهلاكه على عمرك وحالتك الصحية.

الآثار الجانبية لبيض السمان:

إنخفاض السكر وضغط الدم:

يجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص السكر في الدم أو انخفاض ضغط الدم تجنب تناول الكثير من بيض السمان حيث يمكنه خفض مستوى السكر في الدم وضغط الدم.

الأشخاص المصابون بالحساسية:

يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية من بيض السمان تجنب تناوله.

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